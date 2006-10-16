Ежегодный стимулирующий опрос ZENTRALBANK RUSSIA - лохотрон! - Список интернет мошенников | MMGP
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Ежегодный стимулирующий опрос ZENTRALBANK RUSSIA - лохотрон!

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Ежегодный стимулирующий опрос ZENTRALBANK RUSSIA - лохотрон!
Очередную халяву предлагает ZENTRALBANK RUSSIA на сайтах zbr-online.xyz и sbsurvey.pw

Цитата:
Рады приветствовать Вас на странице ежегодной стимулирующей акции лояльности для владельцев пластиковых карт, и интернет кошельков, организованной компанией ZENTRALBANK RUSSIA.
Начиная с 2014 года наша компания совместно с лидирующими финансовыми онлайн организациями проводит стимулирующие акции, для повышения лояльности своих клиентов.
В этом году размах акции стал ещё больше. Помимо денежных призов, у всех участников есть возможность выиграть путёвки на остров Бора-Бора, автомобили BMW x7, или получить гарантированный приз в размере 4000 рублей.
Для того что бы принять участие в акции необходимо быть владельцем пластиковой карты visa/mastercard (любого типа,любого банка) либо именного кошелька qiwi wallet, яндекс денег, paypal, webmoney, ввести номер своей карты, или кошелька в соответствующее поле на сайте и пройти небольшой маркетинговый опрос.
Все это ЛОЖЬ и проверяется это очень просто!

1. Никакой компании ZENTRALBANK RUSSIA не существует! А, следовательно, нет не только ежегодных, но и только стартовавших опросов от несуществующей компании!

2. Представленный на сайтах опрос - тоже липа! Можно не отвечать ни на один вопрос, а просто нажимать кнопки! В любом случае вас будет переводить последовательно с одной заранее заготовленной страницы на другую:
zbr-online.xyz/zentralbank-russia--авторизация-участника.html
zbr-online.xyz/zentralbank-russia--опрос-участника.html
zbr-online.xyz/zentralbank-russia--определение-результатов.html
Пока вы, наконец, не окажитесь на странице с результатом розыгрыша. Не спешите радоваться своему везению - для всех страница с результатом одна и та же!
zbr-online.xyz/zentralbank-russia---распределения-приза.html
Цитата:
Благодарим за проявленный интерес к ежегодной стимулирующей акции. Примите наши искренние поздравление, Ваш приз указан ниже.

Извещение № 778786550098
По Вашему номеру сгенерирован приз в размере 350 000 рублей
Вы стали обладателем одного из главных призов акции

Перейдите по ссылке, для оформления перевода призовых средств.
3. А вот получить приз никому не получится!
zbr-online.xyz/zentralbank-russia---процесс-выдачи.html
Цитата:
Согласно законодательству стран, где проходит стимулирующая акция от ZENTRALBANK RUSSIA сумма выигрышей и призов, полученных при проведении игр, конкурсов, викторин, розыгрышей, акций, облагается налогом на доходы физических лиц. (НДФЛ) по единой ставке 13% от суммы получаемого дохода. По данному вознаграждению налог составит 45 500 рублей.

Для моментального получения суммы вознаграждения необходимо передать данные для автоматического списания налога в надзорное ведомство. Для этого необходимо оплатить НДФЛ в размере 45 500. Компания Сбербанк берёт на себя 95% всех затрат на выдачу призов по акции, по этому необходимая сумма для уплаты налога составляет всего 199 рублей. После оплаты НДФЛ Вы сможете приступить к переводу средств.
Отсюда вывод: деньги здесь получаете не вы, а мошенник!

Запомните: если у вас требуют оплату, чтобы вывести заработанные вами деньги (за активацию, верификацию, получение ключа, кода и т.д.) — это мошенники!

Не верьте мошенникам и не спешите отдавать им свои деньги! Лучше десять раз проверить, чем один раз потерять! Ищите отзывы в интернете, проверяйте и перепроверяйте. Распространяйте информацию о мошенниках через блоги, форумы и социальные сети. Не дайте обмануть себя и помогите не обмануться другим!
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