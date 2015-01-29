moneycars24.ru - MONEYCARS24 - Экономические игры | MMGP

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Об игре:
Старт проекта 26.11.2017
Приобретайте различные автомобили и зарабатывайте на них деньги. Чем дороже автомобиль, тем большее количество реальных денег оно приносит Вам ежедневно. Никаких сложных операций, просто заходите в проект ежедневно и забирайте свой реальный доход!
Количество автомобилей в Вашем автопарке не неограниченно. Приобретая новые автомобили, Вы увеличиваете свою ежедневную прибыль.
Все заработанные средства хранятся на вашем лицевом счете и доступны для снятия в любой момент. Минимальная сумма для выводы составляет всего лишь 1 рубль!
Маркетинг:
FORD FIESTA
Прибыль:
3.00 руб / мес.
0.10 руб / день
Стоимость - 10 руб.
OPEL MOKKA
Прибыль:
24.00 руб / мес.
0.80 руб / день
Стоимость - 75 руб.
KIA K2
Прибыль:
102.00 руб / мес.
3.40 руб / день
Стоимость - 300 руб.
MITSUBISHI EX
Прибыль:
540.00 руб / мес.
18.00 руб / день
Стоимость - 1500 руб.
MERCEDES G65
Прибыль:
1140.00 руб / мес.
38.00 руб / день
Стоимость - 3000 руб.
BUGATTI CHIRON
Прибыль:
3000.00 руб / мес.
100.00 руб / день
Стоимость - 7500 руб.
Бонусы:
FORD FIESTA в подарок при регистрации!
Реферальная программа:
10% на вывод.
Платежные системы:
Payeer, Free-Kassa
Мой вклад: