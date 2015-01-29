moneycars24.ru - MONEYCARS24 - Экономические игры | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:11
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 19,518
Благодарностей: 216
УГ: 20
КП: 0.046
moneycars24.ru - MONEYCARS24

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 26.11.2017




Об игре:

Приобретайте различные автомобили и зарабатывайте на них деньги. Чем дороже автомобиль, тем большее количество реальных денег оно приносит Вам ежедневно. Никаких сложных операций, просто заходите в проект ежедневно и забирайте свой реальный доход!


Количество автомобилей в Вашем автопарке не неограниченно. Приобретая новые автомобили, Вы увеличиваете свою ежедневную прибыль.
Все заработанные средства хранятся на вашем лицевом счете и доступны для снятия в любой момент. Минимальная сумма для выводы составляет всего лишь 1 рубль!

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3.00 руб / мес.
0.10 руб / день
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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