Обзор и работа с мультивалютным криптокошельком HolyTransaction - Криптовалютные кошельки | MMGP

veranika55



Пол: Женский Инвестирую в: HYIP Регистрация: 06.01.2016 Сообщений: 6,097 Благодарностей: 2,209 УГ: 36 Записей в CT -блоге: 285 Подписок CT: 26 КП: 0.257 подарки

Обзор и работа с мультивалютным криптокошельком HolyTransaction



Сайт кошелька: https://holytransaction.com/



Сайт кошелька переведен только на английский язык, тем не менее кошелек очень простой и удобный в использовании и не требует каких-то специальных знаний и навыков.



Регистрация в кошельке:



Помимо стандартных полей: наименование пользователя, логин и электронный кошелек, также надо будет указать страну своего жительства и угадать капчу.



После успешной регистрации на почту придет письмо с ссылкой на активацию аккаунта. После того как аккаунт активирован можно входить в кабинет.



Предупреждение: При регистрации почтовых кошельков, где вы храните деньги, лучше использовать специально созданный для этого почтовый ящик со сложным паролем. Пароль желательно время от времени менять. Почту лучше использовать gmail.com.



Работа с кошельком.





После входа в кошелек в центральной панели по умолчанию будет установлено две криптовалюты: LiteCoin и Dash. Чтобы добавить остальные криптовалюты необходимо нажать на знак + в правом верхнем углу (отмечен стрелкой на рисунке).







Появится список с перечнем поддерживаемых криптовалют. Напротив, криптовалюты, которую вы хотите добавить необходимо поставить галочку. После этого данная криптовалюта загрузиться на центральную панель вместе с номером кошелька в этой криптовалюте.







Покупка криптовалюты



Чтобы купить криптовалюту надо войти в раздел "Buy", выбрать необходимую криптовалюту и указать сумму покупки.



Обратите внимание: Существуют ежедневные лимиты пополнения средств. Постоянно они меняются. Так что надо проверять лимиты опытным путем.



Особенностью данного кошелька существует наличие собственной виртуальной карты, которую можно купить за Bitcoin.



Дополнительные опции:



Так же через кошелек можно совершать покупки в Amazon с 25% скидкой до 25%.



Для этого вам необходимо зайти в раздел "Spend" и выбрать партнера кошелька



Обмен криптовалют



Так как это мульти криптовалютный кошелек, помимо непосредство функций кошелька, то есть приема и траты крипто монет, данный кошелек еще выполняет функцию обмена.



На сайте кошелька расположен внутренний обменник, который предлагает свой собственный курс обмена криптовалют.



Отправка криптовалют:



Чтобы отправить криптовалюту с вашего баланса, необходимо прежде всего иметь деньги на балансе, зайти в раздел "send" указать сумму и адрес, куда вы хотите деньги отправить.



Настройки безопасности кошелька



В настройках можно поменять почтовый адрес.



Что касается безопасности, это очень простой кошелек и вход в него осуществляется только по логину и паролю. Дополнительного подтверждения на почту не требуется.



Тем не менее, если вас такая безопасность не устраивает, можно зайти в настройки безопасности и установить One-time Password, то есть разовый пароль. Каждый раз при входе в кабинет вам на почту будет приходить одноразовый пароль. Это обезопасит ваш кошелек.



Кроме того, можно установить на почту информирование о всех полученных средствах и выплаченных платежах.



Предупреждение Верификация пользователя только по логину и паролю достаточно опасна, хакеры легко могут перехватить ваши данные. Поэтому лучше обезопасить свои деньги на кошельке и установить одноразовые пароли. В таком случае хакеры не смогут войти в ваш кошелек без доступа к вашей почте.



О безопасности лучше заранее задумываться. Потом может быть поздно. Украденные деньги вам никто не вернет. В криптовалютных кошельках служба поддержки обычно не возвращает украденные деньги пользователям, ссылаясь на то, что пользователи не позаботились о безопасности своих аккаунтов и сами допустили ошибку, которая и стоила им потерянных денег.



Принимаемые криптовалюты: HolyTransaction – поддерживает следующие криптовалюты и токены Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Peercoin, Dash, Blackcoin, Pivx, Decred, Ethereum, Flyp.me Token, Gridcoin, Gamecredits, Faircoin, Syscoin, Zcash. При этом данное число криптовалют не постоянно. Некоторые криптовалюты не доступны к пополнению так как находятся на обслуживании. При этом кошелек развивается, а следовательно добавляются и новые криптовалюты. Один из наиболее простых криптовалютных кошельков HolyTransactionСайт кошелька переведен только на английский язык, тем не менее кошелек очень простой и удобный в использовании и не требует каких-то специальных знаний и навыков.Помимо стандартных полей: наименование пользователя, логин и электронный кошелек, также надо будет указать страну своего жительства и угадать капчу.После успешной регистрации на почту придет письмо с ссылкой на активацию аккаунта. После того как аккаунт активирован можно входить в кабинет.При регистрации почтовых кошельков, где вы храните деньги, лучше использовать специально созданный для этого почтовый ящик со сложным паролем. Пароль желательно время от времени менять. Почту лучше использовать gmail.com.После входа в кошелек в центральной панели по умолчанию будет установлено две криптовалюты: LiteCoin и Dash. Чтобы добавить остальные криптовалюты необходимо нажать на знак + в правом верхнем углу (отмечен стрелкой на рисунке).Появится список с перечнем поддерживаемых криптовалют. Напротив, криптовалюты, которую вы хотите добавить необходимо поставить галочку. После этого данная криптовалюта загрузиться на центральную панель вместе с номером кошелька в этой криптовалюте.Чтобы купить криптовалюту надо войти в раздел "Buy", выбрать необходимую криптовалюту и указать сумму покупки.Существуют ежедневные лимиты пополнения средств. Постоянно они меняются. Так что надо проверять лимиты опытным путем.Особенностью данного кошелька существует наличие собственной виртуальной карты, которую можно купить за Bitcoin.Так же через кошелек можно совершать покупки в Amazon с 25% скидкой до 25%.Для этого вам необходимо зайти в раздел "Spend" и выбрать партнера кошелька Магазин purse.io , благодаря котором можно не только делать покупки онлайн, используя Bitcoin, но еще и получать скидки.Так как это мульти криптовалютный кошелек, помимо непосредство функций кошелька, то есть приема и траты крипто монет, данный кошелек еще выполняет функцию обмена.На сайте кошелька расположен внутренний обменник, который предлагает свой собственный курс обмена криптовалют.Чтобы отправить криптовалюту с вашего баланса, необходимо прежде всего иметь деньги на балансе, зайти в раздел "send" указать сумму и адрес, куда вы хотите деньги отправить.В настройках можно поменять почтовый адрес.Что касается безопасности, это очень простой кошелек и вход в него осуществляется только по логину и паролю. Дополнительного подтверждения на почту не требуется.Тем не менее, если вас такая безопасность не устраивает, можно зайти в настройки безопасности и установить One-time Password, то есть разовый пароль. Каждый раз при входе в кабинет вам на почту будет приходить одноразовый пароль. Это обезопасит ваш кошелек.Кроме того, можно установить на почту информирование о всех полученных средствах и выплаченных платежах.Верификация пользователя только по логину и паролю достаточно опасна, хакеры легко могут перехватить ваши данные. Поэтому лучше обезопасить свои деньги на кошельке и установить одноразовые пароли. В таком случае хакеры не смогут войти в ваш кошелек без доступа к вашей почте.О безопасности лучше заранее задумываться. Потом может быть поздно. Украденные деньги вам никто не вернет. В криптовалютных кошельках служба поддержки обычно не возвращает украденные деньги пользователям, ссылаясь на то, что пользователи не позаботились о безопасности своих аккаунтов и сами допустили ошибку, которая и стоила им потерянных денег.Принимаемые криптовалюты: HolyTransaction – поддерживает следующие криптовалюты и токены Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Peercoin, Dash, Blackcoin, Pivx, Decred, Ethereum, Flyp.me Token, Gridcoin, Gamecredits, Faircoin, Syscoin, Zcash. При этом данное число криптовалют не постоянно. Некоторые криптовалюты не доступны к пополнению так как находятся на обслуживании. При этом кошелек развивается, а следовательно добавляются и новые криптовалюты.

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