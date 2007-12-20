Обзор и работа с мультивалютным криптокошельком HolyTransaction - Криптовалютные кошельки | MMGP
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Обзор и работа с мультивалютным криптокошельком HolyTransaction

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Обсуждаем кошельки для криптовалют. Как создать криптовалютный кошелек. Какой криптовалютный кошелек надежнее и доступнее и т.д.
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#1
crypto-блогер
 
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Обзор и работа с мультивалютным криптокошельком HolyTransaction
Один из наиболее простых криптовалютных кошельков HolyTransaction

Сайт кошелька: https://holytransaction.com/

Сайт кошелька переведен только на английский язык, тем не менее кошелек очень простой и удобный в использовании и не требует каких-то специальных знаний и навыков.

Регистрация в кошельке:

Помимо стандартных полей: наименование пользователя, логин и электронный кошелек, также надо будет указать страну своего жительства и угадать капчу.

После успешной регистрации на почту придет письмо с ссылкой на активацию аккаунта. После того как аккаунт активирован можно входить в кабинет.

Предупреждение: При регистрации почтовых кошельков, где вы храните деньги, лучше использовать специально созданный для этого почтовый ящик со сложным паролем. Пароль желательно время от времени менять. Почту лучше использовать gmail.com.

Работа с кошельком.


После входа в кошелек в центральной панели по умолчанию будет установлено две криптовалюты: LiteCoin и Dash. Чтобы добавить остальные криптовалюты необходимо нажать на знак + в правом верхнем углу (отмечен стрелкой на рисунке).



Появится список с перечнем поддерживаемых криптовалют. Напротив, криптовалюты, которую вы хотите добавить необходимо поставить галочку. После этого данная криптовалюта загрузиться на центральную панель вместе с номером кошелька в этой криптовалюте.



Покупка криптовалюты

Чтобы купить криптовалюту надо войти в раздел "Buy", выбрать необходимую криптовалюту и указать сумму покупки.

Обратите внимание: Существуют ежедневные лимиты пополнения средств. Постоянно они меняются. Так что надо проверять лимиты опытным путем.

Особенностью данного кошелька существует наличие собственной виртуальной карты, которую можно купить за Bitcoin.

Дополнительные опции:

Так же через кошелек можно совершать покупки в Amazon с 25% скидкой до 25%.

Для этого вам необходимо зайти в раздел "Spend" и выбрать партнера кошелька Магазин purse.io, благодаря котором можно не только делать покупки онлайн, используя Bitcoin, но еще и получать скидки.

Обмен криптовалют

Так как это мульти криптовалютный кошелек, помимо непосредство функций кошелька, то есть приема и траты крипто монет, данный кошелек еще выполняет функцию обмена.

На сайте кошелька расположен внутренний обменник, который предлагает свой собственный курс обмена криптовалют.

Отправка криптовалют:

Чтобы отправить криптовалюту с вашего баланса, необходимо прежде всего иметь деньги на балансе, зайти в раздел "send" указать сумму и адрес, куда вы хотите деньги отправить.

Настройки безопасности кошелька

В настройках можно поменять почтовый адрес.

Что касается безопасности, это очень простой кошелек и вход в него осуществляется только по логину и паролю. Дополнительного подтверждения на почту не требуется.

Тем не менее, если вас такая безопасность не устраивает, можно зайти в настройки безопасности и установить One-time Password, то есть разовый пароль. Каждый раз при входе в кабинет вам на почту будет приходить одноразовый пароль. Это обезопасит ваш кошелек.

Кроме того, можно установить на почту информирование о всех полученных средствах и выплаченных платежах.

Предупреждение Верификация пользователя только по логину и паролю достаточно опасна, хакеры легко могут перехватить ваши данные. Поэтому лучше обезопасить свои деньги на кошельке и установить одноразовые пароли. В таком случае хакеры не смогут войти в ваш кошелек без доступа к вашей почте.

О безопасности лучше заранее задумываться. Потом может быть поздно. Украденные деньги вам никто не вернет. В криптовалютных кошельках служба поддержки обычно не возвращает украденные деньги пользователям, ссылаясь на то, что пользователи не позаботились о безопасности своих аккаунтов и сами допустили ошибку, которая и стоила им потерянных денег.

Принимаемые криптовалюты: HolyTransaction – поддерживает следующие криптовалюты и токены Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Peercoin, Dash, Blackcoin, Pivx, Decred, Ethereum, Flyp.me Token, Gridcoin, Gamecredits, Faircoin, Syscoin, Zcash. При этом данное число криптовалют не постоянно. Некоторые криптовалюты не доступны к пополнению так как находятся на обслуживании. При этом кошелек развивается, а следовательно добавляются и новые криптовалюты.
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