Угадай курс Bitcoin на пике! - Криптовалюты: общий форум | MMGP

Биткоин - криптовалюта, шум вокруг которой можно описать словами "необъяснимо, но факт
". Существует довольно давно, но стать популярной сумела лишь в 2017 году. Нет наверное человека, который не знает, что такое криптовалюта. Ежедневно курс растет, преодолевая новые вершины, а очередная новость в СМИ гласит: "Биткоин побил свой предыдущий рекорд", "Биткоин добрался к новой отметке". В надежде разбогатеть, многие люди заложили свои дома, квартиры, автомобили... Все ради покупки счастья и надежды разбогатеть, ведь биткоин постоянно идет вверх! Что может быть лучше?
Но как долго будет продолжаться это ралли... Предлагаю в этой теме просто сделать ставку, до какой цены доберется bitcoin прежде чем рухнет вниз!
Тому, кто максимально угадает курс bitcoin перед крахом, предлагаю на mmgp скинутся подарками - биткоинами) Надеюсь их не уберут с форума к тому времени