Угадай курс Bitcoin на пике! - Криптовалюты: общий форум | MMGP
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Угадай курс Bitcoin на пике!

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Старый Сегодня, 17:27
#1
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Угадай курс Bitcoin на пике!
Биткоин - криптовалюта, шум вокруг которой можно описать словами "необъяснимо, но факт". Существует довольно давно, но стать популярной сумела лишь в 2017 году. Нет наверное человека, который не знает, что такое криптовалюта. Ежедневно курс растет, преодолевая новые вершины, а очередная новость в СМИ гласит: "Биткоин побил свой предыдущий рекорд", "Биткоин добрался к новой отметке". В надежде разбогатеть, многие люди заложили свои дома, квартиры, автомобили... Все ради покупки счастья и надежды разбогатеть, ведь биткоин постоянно идет вверх! Что может быть лучше? Но как долго будет продолжаться это ралли... Предлагаю в этой теме просто сделать ставку, до какой цены доберется bitcoin прежде чем рухнет вниз!

Тому, кто максимально угадает курс bitcoin перед крахом, предлагаю на mmgp скинутся подарками - биткоинами) Надеюсь их не уберут с форума к тому времени
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:16
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