MarketMoney - marketmoney.pro - HYIP от 61% в месяц | MMGP

Старт проекта: 22 ноября 2017 года.
Язык: RU
О проекте:
Инвестиционные планы:
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Компания «MarketMoney» основана в 2015 году группой финансистов, которые имеют колоссальный опыт в финансовой сфере. На сегодня это профессиональная компания, которая динамично развивается и является корпоративным партнером многих инвестиционных групп и бизнес проектов. «MarketMoney» предоставляет широкий комплекс продуктов и услуг в сферах финансовых рынков, инвестирования и консультаций
Ориентируясь на комплексное развитие востребованных отраслей бизнеса и инвестиций, «MarketMoney» активно изучает ресурсы в создание конкурентоспособных направлений и повышение их инвестиционной привлекательности. В своей работе «MarketMoney» делает ставку на долгосрочное партнерство, о чем свидетельствует богатый опыт сотрудничества с крупными инвестиционными компаниями и банками, основными игроками российского и иностранного рынка.
Платежные системы:
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MINING
3,3% в день / 99% в месяц
Депозит от 1 до 100$ Годовой контракт, Вывод прибыли ежедневно
TRADE
5-7% в день / 210% в месяц
Депозит от 101 до 500$ на 15 дней, Вывод средств не ранее 15 дней
ICO
285% в месяц / 3420% в год
Депозит от 501$ На 30 дней, вывод средств раз в месяц
PerfectMoney, Payeer, BitCoin
Реферальная программа:
10% - 5% - 3%
О сервере:
IP Address 31.31.196.146 - 212 other sites hosted on this server
IP Location Russian Federation - Moskva - Moscow - Domain Names Registrar Reg.ru Ltd
ASN Russian Federation AS197695 AS-REG, RU (registered Mar 28, 2011)
Name Server: NS1.HOSTING.REG.RU
Name Server: NS2.HOSTING.REG.RU
SSL:
Valid from October 4, 2017 to October 5, 2018
Serial Number: 7ec2d68b8ee814d7b70485f2
Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
Issuer: GlobalSign Domain Validation CA - SHA256 - G2
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Наш депозит:
Дата операции: 29 Ноя 2017 14:01
ID операции: 435334659
Тип операции: перевод
Магазин: marketmoney.pro
Статус: выполнен
Сумма списания: 201.92 $
Сумма получения: 201.92 $
Описание счета: Invoice #338, monhyip
Номер счета в магазине: 338