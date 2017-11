MarketMoney - marketmoney.pro - HYIP от 61% в месяц | MMGP

monhyip Премиум



MarketMoney - marketmoney.pro Старт проекта: 22 ноября 2017 года.



Язык: RU







О проекте:

Цитата: Компания «MarketMoney» основана в 2015 году группой финансистов, которые имеют колоссальный опыт в финансовой сфере. На сегодня это профессиональная компания, которая динамично развивается и является корпоративным партнером многих инвестиционных групп и бизнес проектов. «MarketMoney» предоставляет широкий комплекс продуктов и услуг в сферах финансовых рынков, инвестирования и консультаций

Ориентируясь на комплексное развитие востребованных отраслей бизнеса и инвестиций, «MarketMoney» активно изучает ресурсы в создание конкурентоспособных направлений и повышение их инвестиционной привлекательности. В своей работе «MarketMoney» делает ставку на долгосрочное партнерство, о чем свидетельствует богатый опыт сотрудничества с крупными инвестиционными компаниями и банками, основными игроками российского и иностранного рынка. Инвестиционные планы:

Цитата: MINING

3,3% в день / 99% в месяц

Депозит от 1 до 100$ Годовой контракт, Вывод прибыли ежедневно



TRADE

5-7% в день / 210% в месяц

Депозит от 101 до 500$ на 15 дней, Вывод средств не ранее 15 дней



ICO

285% в месяц / 3420% в год

Депозит от 501$ На 30 дней, вывод средств раз в месяц Платежные системы:

PerfectMoney, Payeer, BitCoin



Реферальная программа:

10% - 5% - 3%



О сервере:

IP Address 31.31.196.146 - 212 other sites hosted on this server

IP Location Russian Federation - Moskva - Moscow - Domain Names Registrar Reg.ru Ltd

ASN Russian Federation AS197695 AS-REG, RU (registered Mar 28, 2011)

Name Server: NS1.HOSTING.REG.RU

Name Server: NS2.HOSTING.REG.RU



SSL:

Valid from October 4, 2017 to October 5, 2018

Serial Number: 7ec2d68b8ee814d7b70485f2

Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption

Issuer: GlobalSign Domain Validation CA - SHA256 - G2



ПОСМОТРЕТЬ И ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ



Наш депозит:

Дата операции: 29 Ноя 2017 14:01

ID операции: 435334659

Тип операции: перевод

Магазин: marketmoney.pro

Статус: выполнен

Сумма списания: 201.92 $

Сумма получения: 201.92 $

Описание счета: Invoice #338, monhyip

