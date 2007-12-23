MarketMoney - marketmoney.pro - HYIP от 61% в месяц | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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MarketMoney - marketmoney.pro

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 17:07
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар monhyip
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.12.2007
Сообщений: 85,222
Благодарностей: 8,118
УГ: 12
КП: 0.210
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
MarketMoney - marketmoney.pro
Старт проекта: 22 ноября 2017 года.

Язык: RU



О проекте:
Цитата:
Компания «MarketMoney» основана в 2015 году группой финансистов, которые имеют колоссальный опыт в финансовой сфере. На сегодня это профессиональная компания, которая динамично развивается и является корпоративным партнером многих инвестиционных групп и бизнес проектов. «MarketMoney» предоставляет широкий комплекс продуктов и услуг в сферах финансовых рынков, инвестирования и консультаций
Ориентируясь на комплексное развитие востребованных отраслей бизнеса и инвестиций, «MarketMoney» активно изучает ресурсы в создание конкурентоспособных направлений и повышение их инвестиционной привлекательности. В своей работе «MarketMoney» делает ставку на долгосрочное партнерство, о чем свидетельствует богатый опыт сотрудничества с крупными инвестиционными компаниями и банками, основными игроками российского и иностранного рынка.
Инвестиционные планы:
Цитата:
MINING
3,3% в день / 99% в месяц
Депозит от 1 до 100$ Годовой контракт, Вывод прибыли ежедневно

TRADE
5-7% в день / 210% в месяц
Депозит от 101 до 500$ на 15 дней, Вывод средств не ранее 15 дней

ICO
285% в месяц / 3420% в год
Депозит от 501$ На 30 дней, вывод средств раз в месяц
Платежные системы:
PerfectMoney, Payeer, BitCoin

Реферальная программа:
10% - 5% - 3%

О сервере:
IP Address 31.31.196.146 - 212 other sites hosted on this server
IP Location Russian Federation - Moskva - Moscow - Domain Names Registrar Reg.ru Ltd
ASN Russian Federation AS197695 AS-REG, RU (registered Mar 28, 2011)
Name Server: NS1.HOSTING.REG.RU
Name Server: NS2.HOSTING.REG.RU

SSL:
Valid from October 4, 2017 to October 5, 2018
Serial Number: 7ec2d68b8ee814d7b70485f2
Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
Issuer: GlobalSign Domain Validation CA - SHA256 - G2

ПОСМОТРЕТЬ И ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Наш депозит:
Дата операции: 29 Ноя 2017 14:01
ID операции: 435334659
Тип операции: перевод
Магазин: marketmoney.pro
Статус: выполнен
Сумма списания: 201.92 $
Сумма получения: 201.92 $
Описание счета: Invoice #338, monhyip
Номер счета в магазине: 338
__________________

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|Мы в Telegram|Качественный долгосрочный проект
monhyip на форуме  
Старый Сегодня, 17:32
#2
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 42
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.05.2012
Сообщений: 13,155
Благодарностей: 12,656
УГ: 78
КП: 0.233
подарки
награды Нострадамус 
Re: MarketMoney - marketmoney.pro
вот это планы , эт я понимаю , когда админко во весь упор орет , что пришел чисто себе на карман собрать
да и еще глядя сюда :
Цитата:
Сообщение от monhyip Посмотреть сообщение
Name Server: NS1.HOSTING.REG.RU
Name Server: NS2.HOSTING.REG.RU
крайне не рекомендуется сюда влашивать
__________________
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