BroonieTech Bonus 1Gh\s BTC, DOGE, LTC, BTC Cash - Заработок Криптовалют | MMGP

Я не админ.
BroonieTech Bonus 1Gh\s BTC, DOGE, LTC, BTC Cash
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Ответы на вопросы
Broonie: облачный майнинг криптовалют
Broonie - отличный сервис для инвестиций, сочетающий в себе передовые технологии, дюжину преимуществ среди конкурентов, а так же одни из лучших условий для наших инвесторов. Использование серверов различной мощности позволило предложить инвесторам различную скорость добычи криптовалюты - от 1.6% до 1.9% ежедневно, напрямую зависящую от количества мощностей (мощность = GHs = 1 USD).
Партнерская программа
Партнерская программа предусматривает два уровня (11% за первый уровень, и 5.5% за второй уровень). Прибыль от пополнений рефералов зачисляется в мощности. На странице партнерской программы доступны рекламные материалы, для размещения на страницах в социальных сетях и различных сайтах.
Выплаты
Выплаты возможны на кошельки Bitcoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Litecoin, Payeer. Заявки на выплаты обрабатываются вручную операторами круглосуточной поддержки, максимальное время ожидания составляет 1 час. Сумма выплат меняется в зависимости от курса криптовалют, в среднем равна 1 USD. На текущий момент минимальные суммы для выплат:
Bitcoin: 0.00010221 BTC
Bitcoin Cash: 0.00075336 BCH
Dogecoin: 486.67 DOGE
Litecoin: 0.0120 LTC
Для вывода на кошелёк Payeer достаточно выбрать соответствующий пункт в заявке на вывод, а в поле "Кошелёк" указать номер кошелька Payeer. Обмен на USD происходит по текущему курсу и фиксируется на момент подачи заявки.
Пополнений мощностей, обмен:
Для пополнения доступны все наиболее популярные способы: Cryptonator (Bitcoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Litecoin), FreeKassa (Visa/MasterCard, Payeer, Perfect Money, AdvCash, Qiwi Wallet), Payeer. Минимальная сумма пополнений для всех направлений - 1 USD. Все зачисления происходят мгновенно, а пополнение с помощью криптповалют не требуют подтверждений.
Обменивать можно все доступные на нашем сайте криптовалюты между собой, или же на мощности. Комиссия за обмен составляет 3%.
Возвращение депозита
Для возвращения депозита нужно воспользоваться соответствующей страницей в личном кабинете. Запрос на возврат депозита доступен спустя 20 дней после пополнения. Возврат рассчитывается для каждого пополнения отдельно:
От 20 до 30 дней - Вы получите 50% от суммы депозита;
От 31 до 45 дней - Вы получите 70% от суммы депозита;
От 46 дней - Вы получите 90% от суммы депозита.
Обратите внимание, что при этом у Вас списывается именно то количество мощностей, которое вы получили при пополнении.
Мой депозит: - 494.8845 doge
Транзакции нет т.к. внутренний обмен между кошельками криптонатора.Скрины готов предоставить, но выложить не смог т.к. превышен лимит..
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