Украинская судоходная компания Varamar начнет принимать биткоин - Горячие новости криптовалют | MMGP

Украинская морская транспортная компания начнет принимать платежи в биткоинах - это ранний признак того, что криптовалюта может активнее использоваться в международной торговле.
Компания Varamar ведет переговоры о своей первой сделке с клиентом в биткоинах, об этом заявил основатель одесского грузоотправителя Александр Варваренко. Биткоин облегчит работу с клиентами в странах, которые находятся под санкциями, а это означает меньше документов, чем при традиционных сделках.
"Бумажная волокита - это не совсем удобно, а биткоин-платежи помогут решать все намного быстрее", - рассказал Варваренко. "Это также могло бы помочь решить проблемы с переводами в таких странах, как Пакистан, Россия, Судан, Йемен и Катар, которые подпадают под санкции, наложенные на их правительства."
Хоть биткоин и переживает сегодня волну популярности, потому как его курс достиг $11000, а это в 12 раз больше, чем в начале года, фактический объем переводов, совершаемых в криптовалюте, по-прежнему невелик.
Другие грузоотправители также рассматривают использование биткоина. В российской компании Interchart Shipping заявили, что некоторые клиенты не могут легко совершать переводы в долларах из-за банковских ограничений, поэтому они работают над системой, которая позволит платить в биткоинах.
"Мы все еще должны хорошо поработать над всем, поскольку это новый способ оплаты", - рассказал Иван Викулов.
Отрасль испытывает некоторые неудобства, поскольку большинство - это оффшорные суда, а многие владельцы судов держат средства в банках стран Балтии, где есть ограничение на отправку и получение платежей в долларах.
Перевод специально для mmgp.ru