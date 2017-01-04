Украинская судоходная компания Varamar начнет принимать биткоин - Горячие новости криптовалют | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP за всё платит! Даже за новых пользователей.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 432,833 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Украинская судоходная компания Varamar начнет принимать биткоин

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Свежие новости о криптовалютах, инвестировании в криптовалюты, заработке на криптовалюте и другие.
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:50
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар forfor
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 2,130
Благодарностей: 207
УГ: 13
КП: 0.164
подарки
Украинская судоходная компания Varamar начнет принимать биткоин

Украинская морская транспортная компания начнет принимать платежи в биткоинах - это ранний признак того, что криптовалюта может активнее использоваться в международной торговле.

Компания Varamar ведет переговоры о своей первой сделке с клиентом в биткоинах, об этом заявил основатель одесского грузоотправителя Александр Варваренко. Биткоин облегчит работу с клиентами в странах, которые находятся под санкциями, а это означает меньше документов, чем при традиционных сделках.

"Бумажная волокита - это не совсем удобно, а биткоин-платежи помогут решать все намного быстрее", - рассказал Варваренко. "Это также могло бы помочь решить проблемы с переводами в таких странах, как Пакистан, Россия, Судан, Йемен и Катар, которые подпадают под санкции, наложенные на их правительства."

Хоть биткоин и переживает сегодня волну популярности, потому как его курс достиг $11000, а это в 12 раз больше, чем в начале года, фактический объем переводов, совершаемых в криптовалюте, по-прежнему невелик.

Другие грузоотправители также рассматривают использование биткоина. В российской компании Interchart Shipping заявили, что некоторые клиенты не могут легко совершать переводы в долларах из-за банковских ограничений, поэтому они работают над системой, которая позволит платить в биткоинах.

"Мы все еще должны хорошо поработать над всем, поскольку это новый способ оплаты", - рассказал Иван Викулов.

Отрасль испытывает некоторые неудобства, поскольку большинство - это оффшорные суда, а многие владельцы судов держат средства в банках стран Балтии, где есть ограничение на отправку и получение платежей в долларах.



Перевод специально для mmgp.ru
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!
forfor на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Amazon начнет принимать оплату в биткоинах bizneser Новости криптовалют 6 03.10.2017 02:19
Компания «Ключ» из Москвы начала принимать биткоин за арендованную площадь Kra100 Новости криптовалют 0 21.07.2017 23:08
Chinesehempoil.com начнет официально принимать Биткоин платежи Alcest Новости криптовалют 0 12.07.2017 02:19
Российский онлайн-ритейлер «Юлмарт» начнет принимать биткоин uomo Новости криптовалют 2 12.05.2017 01:12
Украинская сеть магазинов «Цитрус» начала принимать биткоины Сергей Горин Новости криптовалют 3 20.02.2017 21:36

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Сергей Ждан
Вопрос №17. Можно ли совмещать инвестирование с работой или бизнесом?
От Сергей Ждан в разделе «Инвестомания - теория и практика инвестирования»
Аватар Prosvetlenniy
50% ресторанов в Украине будут онлайн уже через 2-3 года (исследование Poster)
От Prosvetlenniy в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар promotions
surebetline - surebetline.com
От promotions в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар moskva
Президент объяснил нежелание России быть супердержавой
От moskva в разделе «Политика и экономика»
Аватара нет
Блог Беттора
От bogatyrev в разделе «Барахолка»
Аватара нет
DeoClix.com - Deoclix
От Прелесть в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
432,833
Тем
502,010
Сообщений
12,591,353

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram