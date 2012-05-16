Quantumm - Quantumm.biz - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Quantumm - Quantumm.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 16:33
#1
Специалист
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 16.04.2014
Сообщений: 670
Благодарностей: 230
УГ: 5
КП: 0.000
Quantumm - Quantumm.biz
Тема о новом инвестиционном проекте Quantumm



Старт 27.11.2017

Легенда:

Цитата:
Quantummявляется источником дохода для частных инвесторов. Наша миссия заключается в поиске предпринимателей, имеющих источники финансирования, и помогать им получать стабильный доход, обеспечивая финансовую поддержку для своего бизнеса.
Рискованные, но высокодоходные инвестиции — это покупка акций во вновь созданных компаниях, которые высоко поднимаются после регистрации на бирже.
Quantummобъединяет усилия обеих сторон, помогая инвесторам получать желаемый пассивный доход, а предпринимателям получить финансирование для реализации своей мечты.
Следует отметить, что такого рода сотрудничество выгодно для обоих, так как наша миссия заключается в преодолении препятствий на пути развития бизнеса. С хорошо сбалансированным подходом действительно ценные идеи позволят обеспечить достаточно ресурсов для развития молодой компании.
Quantummявляется посредником между перспективным проектом и инвесторами.
Это довольно рискованно для инвесторов, пытаться найти стартап самостоятельно. Нужно точно оценить инвестиционные риски и потенциальные доходы. Поиск инвестора является еще более неопределенным и длительным. Нужен разработанный проект с учетом всех решений и сценариев развития.
Инвестиционные планы: 2% в день бессрочно.

Минимальный вклад: 10$.
Принимает: PM, Payeer, BTC, ADV.

Мой вклад в проект
11.30.17 16:22 AccountTransfer -50.00 Sent Payment: 50.00 USD to account U15125268 from U6730777. Batch: 196246672. Memo: Shopping Cart Payment. Пополнение счета через PerfectMoney пользователем webinvest на 50.00 USD.
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Investor-M вне форума  
Старый Сегодня, 16:44
#2
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 42
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.05.2012
Сообщений: 13,155
Благодарностей: 12,656
УГ: 78
КП: 0.233
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Re: Quantumm - Quantumm.biz
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Старый Сегодня, 17:04
#3
Интересующийся
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 64
Благодарностей: 7
УГ: 2
КП: 0.000
Re: Quantumm - Quantumm.biz
А регламент какой? Минимальная сумма для вывода?
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Старый Сегодня, 17:36
#4
Премиум
Премиум
 
Аватар Musya Rich
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 15,324
Благодарностей: 6,827
УГ: 634
КП: 0.366
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Re: Quantumm - Quantumm.biz
С таким планом на ПЖ - 50 дней только деп отбивать, в лучшем случае если проживет!
В такое не играюсь Спасибо мимо.
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