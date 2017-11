Quantumm - Quantumm.biz - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP

Investor-M Специалист

Имя: Максим Пол: Мужской Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 16.04.2014 Сообщений: 670 Благодарностей: 230 УГ: 5 КП: 0.000

Quantumm - Quantumm.biz







Старт 27.11.2017



Легенда:



Цитата: Quantummявляется источником дохода для частных инвесторов. Наша миссия заключается в поиске предпринимателей, имеющих источники финансирования, и помогать им получать стабильный доход, обеспечивая финансовую поддержку для своего бизнеса.

Рискованные, но высокодоходные инвестиции — это покупка акций во вновь созданных компаниях, которые высоко поднимаются после регистрации на бирже.

Quantummобъединяет усилия обеих сторон, помогая инвесторам получать желаемый пассивный доход, а предпринимателям получить финансирование для реализации своей мечты.

Следует отметить, что такого рода сотрудничество выгодно для обоих, так как наша миссия заключается в преодолении препятствий на пути развития бизнеса. С хорошо сбалансированным подходом действительно ценные идеи позволят обеспечить достаточно ресурсов для развития молодой компании.

Quantummявляется посредником между перспективным проектом и инвесторами.

Это довольно рискованно для инвесторов, пытаться найти стартап самостоятельно. Нужно точно оценить инвестиционные риски и потенциальные доходы. Поиск инвестора является еще более неопределенным и длительным. Нужен разработанный проект с учетом всех решений и сценариев развития. Инвестиционные планы: 2% в день бессрочно.



Минимальный вклад: 10$.

Принимает: PM, Payeer, BTC, ADV.



Мой вклад в проект

11.30.17 16:22 AccountTransfer -50.00 Sent Payment: 50.00 USD to account U15125268 from U6730777. Batch: 196246672. Memo: Shopping Cart Payment. Пополнение счета через PerfectMoney пользователем webinvest на 50.00 USD. Тема о новом инвестиционном проекте Quantumm 2% в день бессрочно.Минимальный вклад: 10$.Принимает: PM, Payeer, BTC, ADV.11.30.17 16:22 AccountTransfer -50.00 Sent Payment: 50.00 USD to account U15125268 from U6730777. Batch: 196246672. Memo: Shopping Cart Payment. Пополнение счета через PerfectMoney пользователем webinvest на 50.00 USD.

Реклама: Доходные инвестиции в Bitcoin: 12% x 12 дней. 6% реф. комиссия

__________________