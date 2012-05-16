Quantumm - Quantumm.biz - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP

Quantummявляется источником дохода для частных инвесторов. Наша миссия заключается в поиске предпринимателей, имеющих источники финансирования, и помогать им получать стабильный доход, обеспечивая финансовую поддержку для своего бизнеса.
Рискованные, но высокодоходные инвестиции — это покупка акций во вновь созданных компаниях, которые высоко поднимаются после регистрации на бирже.
Quantummобъединяет усилия обеих сторон, помогая инвесторам получать желаемый пассивный доход, а предпринимателям получить финансирование для реализации своей мечты.
Следует отметить, что такого рода сотрудничество выгодно для обоих, так как наша миссия заключается в преодолении препятствий на пути развития бизнеса. С хорошо сбалансированным подходом действительно ценные идеи позволят обеспечить достаточно ресурсов для развития молодой компании.
Quantummявляется посредником между перспективным проектом и инвесторами.
Это довольно рискованно для инвесторов, пытаться найти стартап самостоятельно. Нужно точно оценить инвестиционные риски и потенциальные доходы. Поиск инвестора является еще более неопределенным и длительным. Нужен разработанный проект с учетом всех решений и сценариев развития.
Мой вклад в проект
11.30.17 16:22 AccountTransfer -50.00 Sent Payment: 50.00 USD to account U15125268 from U6730777. Batch: 196246672. Memo: Shopping Cart Payment. Пополнение счета через PerfectMoney пользователем webinvest на 50.00 USD.
Уважаемые инвесторы, к новому году мы решили провести первый конкурс. Условия конкурса очень просты: инвестор у которого на 31.12.17 вклад будет больше, чем у остальных участников – получит бонус - 100% от своего вклада на свой депозит или кошелек
Короче можно расходиться , а админке сказать - деньхи на мандаринки с форума ты не получишь