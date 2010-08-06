Bitbest Limited - Bitbest.biz - HYIP от 61% в месяц | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Bitbest Limited - Bitbest.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Топ Мастер
 
Пол: Женский
Регистрация: 06.08.2010
Сообщений: 41,732
Благодарностей: 1,801
УГ: 33
КП: 0.001
Bitbest Limited - Bitbest.biz
Я не админ/владелец проекта

Старт 30/11/2017

Принимает:BTC

Новый проект: Bitbest.biz



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Цитата:
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БЫСТРЫЕ АКТИВЫ

MEGA BITBESTLIMITED - зарегистрированная в Великобритании компания, основанная группой
Уолл-стрит трейдеры. У нас есть 30-летний опыт работы в торговле
рынок с использованием ультрасовременных количественных алгоритмов.


ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В BITBEST

BITBESTLIMITED - зарегистрированная в Великобритании компания, основанная группой трейдеров Wall Street. У нас есть 30-летний опыт работы на рынке с использованием самых современных количественных алгоритмов. Лучше всего использовать количественные боты для торговли биткойнами из-за огромной волатильности цены биткойнов. Наши торговые боты связаны с крупными Биткойн-биржами, размещая заказы на молниеносной скорости, используя выигрышные модели на рынке биткойнов. Мы торгуем с интервалом в миллисекунды, эти небольшие прибыли с каждым днем складываются с постоянными доходами.

Тарифные планы:
Цитата:
ПЛАН 1
Платная сумма (Ƀ) Ежедневная прибыль (%)
План 1 Ƀ0.00100000 - Ƀ10.00000000 12.00

* ПЛАН 2
Платная сумма (Ƀ) Ежедневная прибыль (%)
План 1 Ƀ10.00100000 - Ƀ50.00000000 15.00

* Новый пакет
Платная сумма (Ƀ) Ежедневная прибыль (%)
План 1 Ƀ50.00100000 - Ƀ100.00000000 20.00




Bitbest Limited


Мой вклад:
Цитата:
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