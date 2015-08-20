Проект CHUWI CoreBook на Indiegogo - первые успехи - Новости технологий и интернета | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Деньги - инструмент, с которым нужно уметь обращаться. MMGP
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 432,833 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Проект CHUWI CoreBook на Indiegogo - первые успехи

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с интернетом и технологиями.
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:46
#1
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 17.10.2017
Сообщений: 18
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Проект CHUWI CoreBook на Indiegogo - первые успехи
CHUWI CoreBook доступен на Indiegogo 2 недели, и за это время благодаря поддержке фанатов, первостепенная цель по сбору средств достигнута



Интересно, те, кто еще не поддержал наш проект, передумали бы ли вы, если бы узнали, что CHUWI установит в новый CoreBook вместо 6 аж целых 8 гб оперативной памяти в том случае, если объем инвестированных средств достигнет отметки в $100 000?!

CoreBook - тонкий и невероятно мобильный планшет 2-в-1 на базе процессора Intel, который имеет мощность настольного ПК. 13-дюймовый сенсорный экран обеспечивает невероятно четкое изображение благодаря ламинированному дисплею FHD OGS. Уникальная конструкция изогнутого стекла 2.5D имеет хорошую эргономику и очень удобна при работе с планшетом, а сканер отпечатков пальцев сохранит вашу информацию в безопасности одним касанием.

Внутри корпуса разместился процессор Intel Core M3 7Y30, который работает на частоте 2,60 ГГц в турбо-бусте, а мощная графическая подсистема Intel HD 615 легко воспроизводит 4K видео и 3D-игры. Планшет имеет не только большой объем внутреннего хранилища в 128 ГБ, но также легко позволит подключить периферию с полноразмерным портом USB-C и microUSB. С быстрым зарядным устройством Fast Charge 12В / 3А (36 Вт) вы всегда готовы к работе.

Обратите внимание, что CHUWI предлагает супер раннюю цену на свой новый продукт в рамках кампании CoreBook на Indiegogo, и вы можете приобрести данный планшет по цене всего $399 и $430 - с клавиатурой и стилусом.

Также мы подготовили ознакомительное видео по CHUWI CoreBook:

Сделайте предзаказ на CoreBook:
https://www.indiegogo.…et-laptop/x/17558214#/

Оф. сайт на русском языке: http://ru.chuwi.com/
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!
1filesender вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Chuwi CoreBook — компактная альтернатива рабочему ноутбуку bizneser Новости технологий и интернета 0 16.11.2017 00:20
CHUWI запускает CoreBook со скидками и акцией 1filesender Новости технологий и интернета 1 28.10.2017 02:08
Chuwi раскрывает стоимость и дату начала продаж гибридного планшета Chuwi Vi10 Pro bizneser Новости технологий и интернета 2 23.07.2016 19:07
Украинский проект SafeBand собрал 110% суммы на Indiegogo CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 1 20.08.2015 10:30

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
lime inves - lime-invest.com
От Kubish в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар moskva
В Украине создадут Национальную систему кибербезопасности
От moskva в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар multiktvs
traders-company - traders-company.com
От multiktvs в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Infolist
Благотворительный фонд "ПЛАНЕТА ДОБРА" - лохотрон!
От Infolist в разделе «Список интернет мошенников»
Аватар kislov
[Pre-ICO] MITO 11.09-11.10.2017
От kislov в разделе «Завершенные и отмененные ICO»
Аватар tanrad
Отозвана многотысячная партия электромобилей Tesla
От tanrad в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
432,833
Тем
502,010
Сообщений
12,591,352

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram