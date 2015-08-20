Проект CHUWI CoreBook на Indiegogo - первые успехи - Новости технологий и интернета | MMGP

CHUWI CoreBook доступен на Indiegogo 2 недели, и за это время благодаря поддержке фанатов, первостепенная цель по сбору средств достигнута
Интересно, те, кто еще не поддержал наш проект, передумали бы ли вы, если бы узнали, что CHUWI
установит в новый CoreBook
вместо 6 аж целых 8 гб
оперативной памяти в том случае, если объем инвестированных средств достигнет отметки в $100 000
?!
CoreBook
- тонкий и невероятно мобильный
планшет 2-в-1 на базе процессора Intel
, который имеет мощность настольного ПК. 13-дюймовый сенсорный экран
обеспечивает невероятно четкое изображение благодаря ламинированному дисплею FHD OGS
. Уникальная конструкция изогнутого стекла 2.5D
имеет хорошую эргономику и очень удобна при работе с планшетом, а сканер отпечатков пальцев
сохранит вашу информацию в безопасности одним касанием.
Внутри корпуса разместился процессор Intel Core M3 7Y30
, который работает на частоте 2,60 ГГц
в турбо-бусте, а мощная графическая подсистема Intel HD 615
легко воспроизводит 4K видео и 3D-игры
. Планшет имеет не только большой объем внутреннего хранилища в 128 ГБ
, но также легко позволит подключить периферию с полноразмерным портом USB-C и microUSB
. С быстрым зарядным устройством
Fast Charge 12В / 3А (36 Вт)
вы всегда готовы к работе.
Обратите внимание, что CHUWI предлагает супер раннюю цену на свой новый продукт в рамках кампании CoreBook на Indiegogo, и вы можете приобрести данный планшет по цене всего $399
и $430 - с клавиатурой и стилусом.
Также мы подготовили ознакомительное видео по CHUWI CoreBook:
Сделайте предзаказ на CoreBook:
https://www.indiegogo.…et-laptop/x/17558214#/
Оф. сайт на русском языке: http://ru.chuwi.com/