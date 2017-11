BMW хочет построить hyperloop для электрических велосипедов - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

Lonsdayl rich-and-free.com



Имя: Александр Пол: Мужской Адрес: Киев Инвестирую в: Другое Регистрация: 02.08.2012 Сообщений: 3,380 Благодарностей: 2,638 УГ: 6 КП: 0.588 подарки

BMW хочет построить hyperloop для электрических велосипедов







При дебюте идеи в Шанхае Маркус Зейдел, глава BMW Technology Office China, сказал: «Это наш Hyperloop». С точки зрения производительности — это преувеличение. Предложенный в 2013 году Илоном Маском проект Hyperloop использует индуктивные магниты для перемещения пассажирских капсул в почти вакуумных трубах. Благодаря технологии капсула сможет передвигаться со скоростью 760 миль/час (1200 км/час). В настоящее время ведутся испытания прототипа Hyperloop One, а осенью капсула развила скорость 192 миль/час (320 км/ч).



Единственное сходство между Hyperloop и E3 Way — оба проекта предлагают альтернативный, быстрый и электрических способ передвижения в крупных городах. Защищенные велосипедные дорожки — один из важнейших факторов, позволяющий ездить на велосипедах на работу. К примеру, в Нидерландах более 25% всех поездок совершается на велосипедах (в Великобритании всего 2%).



Сотрудничество исследовательского центра BMW в Шанхае и Университета Тунцзи включает строительство двух маршрутов общей протяженностью около 12 миль. Конструкция будет построена из модульных элементов, а сверху накрыта прозрачным потолком для защиты гонщиков от внешних элементов. BMW также сообщила, что это открытый проект, который могут использовать все желающие.



По данным государственных СМИ, в январе Китай открыл первую возвышающуюся велосипедную трассу. Дорожка длинною 7,6 километром расположена над улицами. Городское общественное управление велосипедами оценило, что благодаря новой дорожке 2023 велосипедиста в час могут путешествовать со скоростью 25 км/час, перемещаясь по крупным улицам между домами и деловыми районами.





Перевод специально для mmgp.ru

Уникальность: 100% Компания BMW назвала проект E3 Way. Это сеть возвышенных крытых велосипедных дорожек, которые расположены над перегруженными дорогами китайских городов. На них будут передвигаться электрические велосипеды, сборы с которых будут взиматься в зависимости от пройденного расстояния. Пассажиры и туристы могут ездить на скорости до 15 миль/час.При дебюте идеи в Шанхае Маркус Зейдел, глава BMW Technology Office China, сказал: «Это наш Hyperloop». С точки зрения производительности — это преувеличение. Предложенный в 2013 году Илоном Маском проект Hyperloop использует индуктивные магниты для перемещения пассажирских капсул в почти вакуумных трубах. Благодаря технологии капсула сможет передвигаться со скоростью 760 миль/час (1200 км/час). В настоящее время ведутся испытания прототипа Hyperloop One, а осенью капсула развила скорость 192 миль/час (320 км/ч).Единственное сходство между Hyperloop и E3 Way — оба проекта предлагают альтернативный, быстрый и электрических способ передвижения в крупных городах. Защищенные велосипедные дорожки — один из важнейших факторов, позволяющий ездить на велосипедах на работу. К примеру, в Нидерландах более 25% всех поездок совершается на велосипедах (в Великобритании всего 2%).Сотрудничество исследовательского центра BMW в Шанхае и Университета Тунцзи включает строительство двух маршрутов общей протяженностью около 12 миль. Конструкция будет построена из модульных элементов, а сверху накрыта прозрачным потолком для защиты гонщиков от внешних элементов. BMW также сообщила, что это открытый проект, который могут использовать все желающие.По данным государственных СМИ, в январе Китай открыл первую возвышающуюся велосипедную трассу. Дорожка длинною 7,6 километром расположена над улицами. Городское общественное управление велосипедами оценило, что благодаря новой дорожке 2023 велосипедиста в час могут путешествовать со скоростью 25 км/час, перемещаясь по крупным улицам между домами и деловыми районами.

Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ МЕСТЕ! ЖМИ!

Rich&Free - только безопасные инвестиции

Устали терять в хайпах? Представляем Вам проект с реальной деятельностью! __________________