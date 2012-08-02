BMW хочет построить hyperloop для электрических велосипедов - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

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BMW хочет построить hyperloop для электрических велосипедов

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BMW хочет построить hyperloop для электрических велосипедов
Компания BMW назвала проект E3 Way. Это сеть возвышенных крытых велосипедных дорожек, которые расположены над перегруженными дорогами китайских городов. На них будут передвигаться электрические велосипеды, сборы с которых будут взиматься в зависимости от пройденного расстояния. Пассажиры и туристы могут ездить на скорости до 15 миль/час.



При дебюте идеи в Шанхае Маркус Зейдел, глава BMW Technology Office China, сказал: «Это наш Hyperloop». С точки зрения производительности — это преувеличение. Предложенный в 2013 году Илоном Маском проект Hyperloop использует индуктивные магниты для перемещения пассажирских капсул в почти вакуумных трубах. Благодаря технологии капсула сможет передвигаться со скоростью 760 миль/час (1200 км/час). В настоящее время ведутся испытания прототипа Hyperloop One, а осенью капсула развила скорость 192 миль/час (320 км/ч).

Единственное сходство между Hyperloop и E3 Way — оба проекта предлагают альтернативный, быстрый и электрических способ передвижения в крупных городах. Защищенные велосипедные дорожки — один из важнейших факторов, позволяющий ездить на велосипедах на работу. К примеру, в Нидерландах более 25% всех поездок совершается на велосипедах (в Великобритании всего 2%).

Сотрудничество исследовательского центра BMW в Шанхае и Университета Тунцзи включает строительство двух маршрутов общей протяженностью около 12 миль. Конструкция будет построена из модульных элементов, а сверху накрыта прозрачным потолком для защиты гонщиков от внешних элементов. BMW также сообщила, что это открытый проект, который могут использовать все желающие.

По данным государственных СМИ, в январе Китай открыл первую возвышающуюся велосипедную трассу. Дорожка длинною 7,6 километром расположена над улицами. Городское общественное управление велосипедами оценило, что благодаря новой дорожке 2023 велосипедиста в час могут путешествовать со скоростью 25 км/час, перемещаясь по крупным улицам между домами и деловыми районами.


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