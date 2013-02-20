В Молдове криптовалюту можно будет обменять в банкомате - Горячие новости | MMGP
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В Молдове криптовалюту можно будет обменять в банкомате

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В Молдове криптовалюту можно будет обменять в банкомате


В Молдове Bitcoin можно будет обменять в банкомате.


Администрация платежной системы Bpay заявила о планах установить в Молдове банкоматы с возможностью обмена в них криптовалюту Биткоин на молдавские леи. На данный момент ведутся переговоры с предпринимателями по установке таких банкоматов в торговых точках.

Сначала планируется установка трех банкоматов по обналичиванию криптовалюты.

Для обмена криптовалюты Bitcoin пользователю необходимо будет указать свой контактный номер телефона, получить на него ПИН-код, ввести его в терминал, после чего будет выдан чек с QR-кодом и биткоин-кошельком на который нужно перевести Bitcoin.

После 6 подтверждений в Blockchain пользователю поступит СМС и появится возможность снять сумму в терминале в молдавских леях.

Как пояснил глава Bpay Артём Васильев - «При первом разе Bpay необходимо будет идентифицировать пользователя, соответственно ему необходимо будет заполнить анкету».

Средства клиенты будут получать в молдавских леях по курсу биткойна на криптобирже Bitstamp за вычетом комиссионных.

На первоначальном этапе в планах обналичивание только биткойн, но если появится спрос, то будут добавлены и другие основные криптовалюты.



По материалам: http://golos.md/698-v-moldove-mogut-...tovalyuty.html

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bitcoin, биткоин, биткоин будущее, биткоин перспективы, биткойн
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