В Молдове криптовалюту можно будет обменять в банкомате - Горячие новости | MMGP

В Молдове Bitcoin можно будет обменять в банкомате.
Администрация платежной системы Bpay заявила о планах установить в Молдове банкоматы с возможностью обмена в них криптовалюту Биткоин на молдавские леи. На данный момент ведутся переговоры с предпринимателями по установке таких банкоматов в торговых точках.
Сначала планируется установка трех банкоматов по обналичиванию криптовалюты.
Для обмена криптовалюты Bitcoin пользователю необходимо будет указать свой контактный номер телефона, получить на него ПИН-код, ввести его в терминал, после чего будет выдан чек с QR-кодом и биткоин-кошельком на который нужно перевести Bitcoin.
После 6 подтверждений в Blockchain пользователю поступит СМС и появится возможность снять сумму в терминале в молдавских леях.
Как пояснил глава Bpay Артём Васильев - «При первом разе Bpay необходимо будет идентифицировать пользователя, соответственно ему необходимо будет заполнить анкету».
Средства клиенты будут получать в молдавских леях по курсу биткойна на криптобирже Bitstamp за вычетом комиссионных.
На первоначальном этапе в планах обналичивание только биткойн, но если появится спрос, то будут добавлены и другие основные криптовалюты.
По материалам: http://golos.md/698-v-moldove-mogut-...tovalyuty.html