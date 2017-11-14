Прогнозы и рекомендации по валютной паре EURUSD по ТС Опционно-фьючерсной бирже CME. - Roman1030 | MMGP

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Прогнозы и рекомендации по валютной паре EURUSD по ТС Опционно-фьючерсной бирже CME.
Что касается валютной пары Евро-Доллар, то недельная фьючерсная зона находится на отметках 1.1950-60, мы видим что цена на прошлой недели подымалась от отметке 1.1711 и в понедельник зашла в недельную фьючерсную зону и отбилась от нее (т.е. отработка уже произошла в понедельник), теперь расчитываю зону в низ, это отметка 1.1826-30, которая тоже отработала от зоны. Теперь хочу рассказать что есть верхняя недельная фьч.зона и также нижняя на которых нужно ставить отложенные ордера, на верхней Sell Limit на нижней Bay Limit, профит берем от зоны 30-50 пунктов и больше нельзя так что входим в сделку умеренным лотом при этом соблюдаем мани-менеджмент, стопы 15пунктов выше или ниже взависимости какая зона. ВНИМАНИЕ!!! Эти зоны отработаны. Следующие зоны будут опубликованны на перед. С уважением Роман.
Последний раз редактировалось Roman1030; Сегодня в 14:08.
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