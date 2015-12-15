Все обо мне. Мой путь на Форекс. - Roman1030 | MMGP

"Прогнозы и рекомендации по валютным парам EURUSD, GBPUSD по ТС Ишимоку, полос Боллинжера и фьючерсным контрактам биржи CME и #Bitcoin в краткосроке, среднесроке и долгосроке" - авторский блог пользователя Roman1030
Здравствуйте, мои дорогие читатели!!! Я очень рад что добился своего блога, где буду предоставлять полезную информацию всем кто интересуется Валютным Рынком.
Теперь давайте я вам раскажу о себе: Родился я в городе Тирасполь, столица Приднестровской Молдавской Республике, считаемся отдельной Республикой от Молдовы, но статус наш Непризнанная. Закончил 11 классов и далее прошел обучение в Сельско-Хозяйственном техникуме имени Фрунзе М.В. Служил в армии ПМР Государственное Управление Судебных Решений и Наказаний в/ч 2102. Двое детей.
Играя в игру на компьютере увидел рекламу о Форексе, хотя раннее слыхал такой термин, я нажал на всплывающее окно и зашел на брокера Инстафорекс, начал много читать, и спустя месяц начал пробовать на демо счете 3 месяца где-то, и перешел на реальный счет проторговав на нем год но оказалось менее успешным, после чего я увидел в нашем городе вывеску Филиал Диллингового Центра Компания Инстафорекс, и тут незамедлительно зашел в филиал, меня встретил приятный в разговоре молодой человек, Александр звали его. Я рассказал ему что хочу профессионально обучиться в вашем филиале, в итоге мы пообщались некоторое время назначив встречу на следующей недели, при этом выдав мне свой номер телефона. Прошла неделя, я звоню Александру и он мне говорит что обучение будет проводить на дому, потому как свернул Филиал из за невыгодности в аренде помещения. Обучал Александр один месяц, предоставляя все "Азы" по бирже CME, после чего начал вести торговлю на Форексе с 2013 года, и вот уже 5 лет стажа. Так что за дело!!!