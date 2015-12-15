Все обо мне. Мой путь на Форекс. - Roman1030 | MMGP
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Все обо мне. Мой путь на Форекс.

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"Прогнозы и рекомендации по валютным парам EURUSD, GBPUSD по ТС Ишимоку, полос Боллинжера и фьючерсным контрактам биржи CME и #Bitcoin в краткосроке, среднесроке и долгосроке" - авторский блог пользователя Roman1030
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Старый Сегодня, 13:37
#1
Интересующийся
 
Аватар Roman1030
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Адрес: Молдова, Тирасполь
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 14.11.2017
Сообщений: 115
Благодарностей: 87
УГ: 0
КП: 0.772
Все обо мне. Мой путь на Форекс.
Здравствуйте, мои дорогие читатели!!! Я очень рад что добился своего блога, где буду предоставлять полезную информацию всем кто интересуется Валютным Рынком.

Теперь давайте я вам раскажу о себе: Родился я в городе Тирасполь, столица Приднестровской Молдавской Республике, считаемся отдельной Республикой от Молдовы, но статус наш Непризнанная. Закончил 11 классов и далее прошел обучение в Сельско-Хозяйственном техникуме имени Фрунзе М.В. Служил в армии ПМР Государственное Управление Судебных Решений и Наказаний в/ч 2102. Двое детей.

Играя в игру на компьютере увидел рекламу о Форексе, хотя раннее слыхал такой термин, я нажал на всплывающее окно и зашел на брокера Инстафорекс, начал много читать, и спустя месяц начал пробовать на демо счете 3 месяца где-то, и перешел на реальный счет проторговав на нем год но оказалось менее успешным, после чего я увидел в нашем городе вывеску Филиал Диллингового Центра Компания Инстафорекс, и тут незамедлительно зашел в филиал, меня встретил приятный в разговоре молодой человек, Александр звали его. Я рассказал ему что хочу профессионально обучиться в вашем филиале, в итоге мы пообщались некоторое время назначив встречу на следующей недели, при этом выдав мне свой номер телефона. Прошла неделя, я звоню Александру и он мне говорит что обучение будет проводить на дому, потому как свернул Филиал из за невыгодности в аренде помещения. Обучал Александр один месяц, предоставляя все "Азы" по бирже CME, после чего начал вести торговлю на Форексе с 2013 года, и вот уже 5 лет стажа. Так что за дело!!!
Roman1030 на форуме  
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olkavac (Сегодня), vivianalen (Сегодня)
Старый Сегодня, 13:51
#2
Форекс-блогер
 
Аватар vivianalen
 
Имя: Алена
Пол: Женский
Возраст: 27
Адрес: Казахстан
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 20.08.2017
Сообщений: 1,103
Благодарностей: 505
УГ: 2
Записей в FX-блоге: 711
КП: 2.100
Re: Все обо мне. Мой путь на Форекс.
Цитата:
Сообщение от Roman1030 Посмотреть сообщение
Управление Судебных Решений и Наказаний в/ч
Ого себе, да с Вами опасно, шучу конечно, это замечательно, да еще и семейный мужчина. Буду обязательно читать Ваш блог и добро пожаловать к нам, успехов Вам и хорошего профита!
__________________
vivianalen на форуме  
Сказали спасибо:
Roman1030 (Сегодня)
Старый Сегодня, 14:12
#3
Интересующийся
 
Аватар Roman1030
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Адрес: Молдова, Тирасполь
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 14.11.2017
Сообщений: 115
Благодарностей: 87
УГ: 0
КП: 0.772
Автор темы Re: Все обо мне. Мой путь на Форекс.
Цитата:
Сообщение от vivianalen Посмотреть сообщение
Ого себе, да с Вами опасно, шучу конечно, это замечательно, да еще и семейный мужчина. Буду обязательно читать Ваш блог и добро пожаловать к нам, успехов Вам и хорошего профита!
А я буду ваш с удовольствием читать
Roman1030 на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:21
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