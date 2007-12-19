[pre-ICO/ICO][BOUNTY] White Rabbit - честный доход для авторов контента с 27.11.2017 - ICO | MMGP
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[pre-ICO/ICO][BOUNTY] White Rabbit - честный доход для авторов контента с 27.11.2017

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[pre-ICO/ICO][BOUNTY] White Rabbit - честный доход для авторов контента с 27.11.2017
Новая цифровая потоковая реальность ...
Борьба с цифровым пиратством и защита авторских прав создателей различных видов контента все еще остается очень актуальной и сложной. Новый проект, который известен под названием White Rabbit предлагает эффективные решения для этих проблем. Технология дает возможность вознаграждать фильмы и сериалы, которые вы передаете. Использование Blockchain обеспечивает прозрачность и целесообразность, гарантируя, что создатели контента получают свою справедливую долю от доходов данного сегмента рынка.

Технология
White Rabbit - это плагин для браузера, который распознает контент, который просматривает пользователь, не заставляя его подписываться на сайт, где расположен контент. В результате пользователь получает прекрасные впечатления от просмотра, а автор контента свои деньги.


Проблемы
White Rabbit определил 5 основных проблем для индустрии фильмов и сериалов, которые мы разрешим:
1. Слишком мало кинематографистов зарабатывают деньги от цифрового распространения своего контента.
2. Доходы не возможно правильно подсчитать и их приходится долго ожидать.
3. Ни в коем случае нельзя рассматривать пиратов и фанатов как единое целое. Поклонники вынуждены нарушать закон, чтобы увидеть их любимый фильм или сериал, потому что они не могут платить за контент.
4. Существует меньше выбора контента, поскольку закрытые серверные сервисы получают доходы от дорогих платных подписок. Многие пользователи не могут себе позволить этого.
5. Парадокс цифрового распространения - отсутствие конкуренции в глобальном цифровом распространении замедляет инновации пользовательского интерфейса. Тем не менее, больше абонентских услуг означает больше логинов и паролей для пользователей.

Решение проблем
Пользователи смотрят свои любимые фильмы или сериалы в режиме потокового видео, а смарт-контракты берут платеж с балансов пользователей и немедленно передают их правообладателям контента. Используя технологию blockchain, правообладатели также обеспечивают полную финансовую прозрачность своих доходов.
Таким образом, White Rabbit освобождает создателей и поклонников видеоконтента от невыгодных правил закрытых серверных платформ.

Проект White Rabbit предлагает:
• неограниченный выбор легального контента для зрителей;
• материальные стимулы для инновационной потоковой индустрии; устойчивую бизнес-модель для цифрового распространения контента;
• справедливое и прозрачное распределение доходов от цифрового менеджмента производителей и инвесторов контента.

Детали краудсейла

Всего на ICO будет распространено 75% от всех токенов.
Все непроданные токены будут сожжены.
Предварительная продажа началась 27 ноября 2017 года. В настоящее время можно записаться в белый список и получить скидку на покупку токенов.
Минимальная сумма, которую планирует собрать проект – 5 000 Эфиров.
Сумма, которой будет достаточно для развития всех сервисов – 12 500 Эфиров.
Максимальная сумма, которую планирует собрать проект – 25 000 Эфиров.
Основной раунд ICO запланирован на первый квартал 2018 года. Точная цена токена будет объявлена перед стартом ICO.

Cайт
WhitePaper
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Последний раз редактировалось kislov; Сегодня в 13:40.
kislov вне форума  
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