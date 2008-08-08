Биткойн-домен может стоить несколько миллионов долларов - Новости криптовалют | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 432,802 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Биткойн-домен может стоить несколько миллионов долларов

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:26
#1
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Qazaqstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 17,856
Благодарностей: 9,127
УГ: 12
КП: 0.146
подарки
награды Волшебный горшочек 
Биткойн-домен может стоить несколько миллионов долларов

Так же, как прилив поднимает все лодки в гавани, восходящий биткойн увеличивает стоимость всего, что с ним связанно, и в первую очередь доменных имен. Некоторые владельцы, продающие свои премьер-домены, связанные с биткойном, просят за них до нескольких миллионов долларов.

Предпринимателям, чтобы получить запоминающийся биткойн-домен, придется хорошо раскошелиться. И хотя лучшие биткойн-домены уже распроданы, домен bitcoin.tv по-прежнему доступен за 350 000$, но всего две недели назад он был оценен в 275,000$, доказывая тот факт, что биткойн, взлетая сам, тащит за собой весь «состав».

Поставщик доменов Uniregister имеет множество имен на продажу для покупателей с различным наполнением кошелька. Для тех, кому выложить 350 000 $ за bitcoin.tv слишком дорого есть более дешевые, например bitcoin.car можно купить всего за 2888 $. Также пользуются спросом домены, имеющие в своем названии слово «блокчейн». Например, домен blockchain.us стоит 2,75 млн $.

Между тем, ученики загадочного Сатоши Накамото, продают satoshitobitcoin.com за 8500$.

Если кто-то заломил непомерную цену, то это вовсе не означает,что этот домен обязательно купят. Мало кто захочет раскошелиться, например, за такие домены как cryptocurrencyoffers, cryptocurrencyhacked или cryptocurrencyvillas, хотя их владельцы просят за них по 1,5 млн $.

Что касается второй самой ценной криптовалюты, Эфириума, то она не уступит биткойну в стоимости имен. Например, тот, кто захочет купить ethereum.com должен будет заплатить 10 млн $. И хотя этот конкретный домен еще не куплен, его собрат eth.com был продан в октябре этого года за 2 млн $.

В марте домен Bitcoin.casino был продан за 28 000 $. Если бы его владелец набрался терпения, то сейчас бы заработал в несколько раз больше. Биткойну еще предстоит долгий путь прежде чем растущий спрос доберется до критических уровней. Пока что на сегодняшний день мировой рекорд стоимости доменов – это 90 млн $ для Lasvegas.com.

Источник
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!
За 2.8 года 200% прибыли I Кешбэк до 15% I ХАЛЯВА Please!
Ищу рекламодателя I Альтернатива ВТС-е
pilot10 вне форума  
Ответить
Метки
биткоин, домен, криптовалюта
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создание мессенджера для российских чиновников оценили в несколько миллионов долларов dengov Новости в мире финансов и инвестиций 2 22.08.2016 16:50
Призовой фонд The International 2016 может превысить 20 миллионов долларов bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 8 30.07.2016 20:10
Сколько может стоить домен vnovlubov.ru? samovar Оценка доменов 23 27.12.2012 18:03
Сколько может стоить домен belfx.net? lightsentinel Домены 6 13.01.2012 03:46
Сколько может стоить такой домен www.ximiya.ru? Bender26Pro Оценка доменов 23 08.08.2008 02:04

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар billgeits2010
ПАММ-счет TimVit: 578812 (ForexTrend)
От billgeits2010 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар alex13r
В России продолжает увеличиваться количество «хронических» безработных
От alex13r в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар iddqd45
Как быть с воровством контента?
От iddqd45 в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар Persikoff
NewCoinGlobal-newcoinglobal.com
От Persikoff в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Михаил Сребров
Zdman.ru - рефбэк 10%
От Михаил Сребров в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар chu
Новгородская область первой в России с 2008 года допустила дефолт
От chu в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
432,802
Тем
501,962
Сообщений
12,589,974

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram