Биткойн-домен может стоить несколько миллионов долларов - Новости криптовалют | MMGP

Так же, как прилив поднимает все лодки в гавани, восходящий биткойн увеличивает стоимость всего, что с ним связанно, и в первую очередь доменных имен. Некоторые владельцы, продающие свои премьер-домены, связанные с биткойном, просят за них до нескольких миллионов долларов.
Предпринимателям, чтобы получить запоминающийся биткойн-домен, придется хорошо раскошелиться. И хотя лучшие биткойн-домены уже распроданы, домен bitcoin.tv по-прежнему доступен за 350 000$, но всего две недели назад он был оценен в 275,000$, доказывая тот факт, что биткойн, взлетая сам, тащит за собой весь «состав».
Поставщик доменов Uniregister имеет множество имен на продажу для покупателей с различным наполнением кошелька. Для тех, кому выложить 350 000 $ за bitcoin.tv слишком дорого есть более дешевые, например bitcoin.car можно купить всего за 2888 $. Также пользуются спросом домены, имеющие в своем названии слово «блокчейн». Например, домен blockchain.us стоит 2,75 млн $.
Между тем, ученики загадочного Сатоши Накамото, продают satoshitobitcoin.com за 8500$.
Если кто-то заломил непомерную цену, то это вовсе не означает,что этот домен обязательно купят. Мало кто захочет раскошелиться, например, за такие домены как cryptocurrencyoffers, cryptocurrencyhacked или cryptocurrencyvillas, хотя их владельцы просят за них по 1,5 млн $.
Что касается второй самой ценной криптовалюты, Эфириума, то она не уступит биткойну в стоимости имен. Например, тот, кто захочет купить ethereum.com должен будет заплатить 10 млн $. И хотя этот конкретный домен еще не куплен, его собрат eth.com был продан в октябре этого года за 2 млн $.
В марте домен Bitcoin.casino был продан за 28 000 $. Если бы его владелец набрался терпения, то сейчас бы заработал в несколько раз больше. Биткойну еще предстоит долгий путь прежде чем растущий спрос доберется до критических уровней. Пока что на сегодняшний день мировой рекорд стоимости доменов – это 90 млн $ для Lasvegas.com.
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