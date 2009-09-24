Как не нужно участвовать в баунти на личном опыте. - Инвестирование в криптовалюты | MMGP

Когда то на заре своей деятельности по изучению и участию в различного рода баунти я старался максимально участвовать в баунти кампаниях различных проектов. Это были первые шаги в познании доселе неизведанной для меня области.
Как это ни странно в первой баунти кампании мне удалось довольно хорошо заработать без особых усилий. Участвовал я тогда в кампании подписей на биткоинталк форуме. У организаторов был договор с одной биржей и листили они свою монету сразу там. Награду за участие в баунти кампании я получил сразу на биржу, чем был очень доволен. Токены сразу пошли в рост и были успешно реализованы там же за фиат.
Подвох подкрался при участии в следующей баунти кампании. Воодушевлённый своим прошлыми успехами я подобрал себе проект для баунти и первым делом установил подпись. Позже поучаствовал и в кампании блогов. Начал максимально работать и продвигать проект, так сказать. Во время участия в баунти кампании сроки окончания ИКО переносили, кампания затягивалась, но была многообещающей. Огромное количество труда и времени вложенные в неё того стоили. Как обычно при участии в баунти кампаниях я заполнял таблицы участников, в том числе и свой Ethereum кошелёк я заносил туда. Обозначение ERC-20 конечно мне тогда ни о чём не говорило. Опираясь на свой прошлый опыт я занёс туда свой Ethereum кошелёк с одной из бирж. Тогда я и представить не мог, что получу награду не в Ethereum, а в токенах основанных на контракте Ethereum.
Время шло, кампания закончилась, начались выплаты по баунти. В предвкушении солидного куша я ждал свою награду. Многие баунтисты в ветке проекта отписались о получении наград, постепенно ветка начинала затихать, а я всё также ждал свою награду в кошелёк на бирже. Постепенно я начал понимать что что то не так и найдя номер транзакции о переводе токенов на мой кошелёк убедился в этом. На бирже ничего не было. Как вы могли уже догадаться биржи не работают с токенами Ethereum, поэтому чего то ждать не имело смысла. Награду мне не получить.
В последствии оказалось что проект вообще не горел желанием листиться на биржах. Токен показал хороший рост. Сумма моей награды превышала 1,2 килобакса только по ценам ИКО. Это был хороший урок, хоть и не из дешёвых.
После этого для таких целей я зарегистрировал себе MEW кошелёк. На мой взгляд хорошее решение именно для баунтистов. Также стараюсь не входить с головой в какое то одно баунти, а участвовать сразу в нескольких, тем более сейчас, когда так много скамов и проектов, токены которых стремятся ко дну сразу после завершения ИКО.
Поэтому, уважаемые начинающие баунтисты - не используйте кошельки криптобирж для баунти!
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Автор: upline
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