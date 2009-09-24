Как не нужно участвовать в баунти на личном опыте. - Инвестирование в криптовалюты | MMGP

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Как не нужно участвовать в баунти на личном опыте.







Как это ни странно в первой баунти кампании мне удалось довольно хорошо заработать без особых усилий. Участвовал я тогда в кампании подписей на биткоинталк форуме. У организаторов был договор с одной биржей и листили они свою монету сразу там. Награду за участие в баунти кампании я получил сразу на биржу, чем был очень доволен. Токены сразу пошли в рост и были успешно реализованы там же за фиат.

Подвох подкрался при участии в следующей баунти кампании. Воодушевлённый своим прошлыми успехами я подобрал себе проект для баунти и первым делом установил подпись. Позже поучаствовал и в кампании блогов. Начал максимально работать и продвигать проект, так сказать. Во время участия в баунти кампании сроки окончания ИКО переносили, кампания затягивалась, но была многообещающей. Огромное количество труда и времени вложенные в неё того стоили. Как обычно при участии в баунти кампаниях я заполнял таблицы участников, в том числе и свой Ethereum кошелёк я заносил туда. Обозначение ERC-20 конечно мне тогда ни о чём не говорило. Опираясь на свой прошлый опыт я занёс туда свой Ethereum кошелёк с одной из бирж. Тогда я и представить не мог, что получу награду не в Ethereum, а в токенах основанных на контракте Ethereum.



Время шло, кампания закончилась, начались выплаты по баунти. В предвкушении солидного куша я ждал свою награду. Многие баунтисты в ветке проекта отписались о получении наград, постепенно ветка начинала затихать, а я всё также ждал свою награду в кошелёк на бирже. Постепенно я начал понимать что что то не так и найдя номер транзакции о переводе токенов на мой кошелёк убедился в этом. На бирже ничего не было. Как вы могли уже догадаться биржи не работают с токенами Ethereum, поэтому чего то ждать не имело смысла. Награду мне не получить.



В последствии оказалось что проект вообще не горел желанием листиться на биржах. Токен показал хороший рост. Сумма моей награды превышала 1,2 килобакса только по ценам ИКО. Это был хороший урок, хоть и не из дешёвых.







После этого для таких целей я зарегистрировал себе MEW кошелёк. На мой взгляд хорошее решение именно для баунтистов. Также стараюсь не входить с головой в какое то одно баунти, а участвовать сразу в нескольких, тем более сейчас, когда так много скамов и проектов, токены которых стремятся ко дну сразу после завершения ИКО.



Поэтому, уважаемые начинающие баунтисты - не используйте кошельки криптобирж для баунти!







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Автор: upline

Исключительные права на статью принадлежат mmgp.ru Когда то на заре своей деятельности по изучению и участию в различного рода баунти я старался максимально участвовать в баунти кампаниях различных проектов. Это были первые шаги в познании доселе неизведанной для меня области.Как это ни странно в первой баунти кампании мне удалось довольно хорошо заработать без особых усилий. Участвовал я тогда в кампании подписей на биткоинталк форуме. У организаторов был договор с одной биржей и листили они свою монету сразу там. Награду за участие в баунти кампании я получил сразу на биржу, чем был очень доволен. Токены сразу пошли в рост и были успешно реализованы там же за фиат.Подвох подкрался при участии в следующей баунти кампании. Воодушевлённый своим прошлыми успехами я подобрал себе проект для баунти и первым делом установил подпись. Позже поучаствовал и в кампании блогов. Начал максимально работать и продвигать проект, так сказать. Во время участия в баунти кампании сроки окончания ИКО переносили, кампания затягивалась, но была многообещающей. Огромное количество труда и времени вложенные в неё того стоили. Как обычно при участии в баунти кампаниях я заполнял таблицы участников, в том числе и свой Ethereum кошелёк я заносил туда. Обозначение ERC-20 конечно мне тогда ни о чём не говорило. Опираясь на свой прошлый опыт я занёс туда свой Ethereum кошелёк с одной из бирж. Тогда я и представить не мог, что получу награду не в Ethereum, а в токенах основанных на контракте Ethereum.Время шло, кампания закончилась, начались выплаты по баунти. В предвкушении солидного куша я ждал свою награду. Многие баунтисты в ветке проекта отписались о получении наград, постепенно ветка начинала затихать, а я всё также ждал свою награду в кошелёк на бирже. Постепенно я начал понимать что что то не так и найдя номер транзакции о переводе токенов на мой кошелёк убедился в этом. На бирже ничего не было. Как вы могли уже догадаться биржи не работают с токенами Ethereum, поэтому чего то ждать не имело смысла. Награду мне не получить.В последствии оказалось что проект вообще не горел желанием листиться на биржах. Токен показал хороший рост. Сумма моей награды превышала 1,2 килобакса только по ценам ИКО. Это был хороший урок, хоть и не из дешёвых.После этого для таких целей я зарегистрировал себе MEW кошелёк. На мой взгляд хорошее решение именно для баунтистов. Также стараюсь не входить с головой в какое то одно баунти, а участвовать сразу в нескольких, тем более сейчас, когда так много скамов и проектов, токены которых стремятся ко дну сразу после завершения ИКО.Поэтому, уважаемые начинающие баунтисты - не используйте кошельки криптобирж для баунти!------------------------Автор:Исключительные права на статью принадлежат mmgp.ru

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