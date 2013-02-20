Из-за роста курса Bitcoin криптобиржи Coinbase и GDAX не выдержали нагрузки - Горячие новости | MMGP
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Из-за роста курса Bitcoin криптобиржи Coinbase и GDAX не выдержали нагрузки

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Из-за роста курса Bitcoin криптобиржи Coinbase и GDAX не выдержали нагрузки



Из-за стремительно роста курса Bitcoin криптовалютные биржи Coinbase и GDAX
не выдержали нагрузки.


Из-за стремительно роста курса криптовалюты Bitcoin и дальнейшей ее коррекции основные криптовалютные биржи Coinbase и GDAX не выдержали нагрузки и ушли в офлайн. Такие же проблемы были замечены и на криптобиржах Bitfinex и Bitstamp.

Администрация криптобиржи Coinbase пояснила клиентам в своем Twitter причину возникновения проблемы: нагрузка на сайт повысилась в 8 раз, если сравнить с показателями июня текущего года.

Позже криптобиржа GDAX справилась с проблемой.



По материалам: https://anycoin.news/2017/11/29/coinbase-gdax

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bitcoin, биткоин, биткоин будущее, биткоин перспективы, биткойн
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