Из-за роста курса Bitcoin криптобиржи Coinbase и GDAX не выдержали нагрузки - Горячие новости | MMGP

Из-за стремительно роста курса Bitcoin криптовалютные биржи Coinbase и GDAX
не выдержали нагрузки.
Из-за стремительно роста курса криптовалюты Bitcoin и дальнейшей ее коррекции основные криптовалютные биржи Coinbase и GDAX не выдержали нагрузки и ушли в офлайн. Такие же проблемы были замечены и на криптобиржах Bitfinex и Bitstamp.
Администрация криптобиржи Coinbase пояснила клиентам в своем Twitter причину возникновения проблемы: нагрузка на сайт повысилась в 8 раз, если сравнить с показателями июня текущего года.
Позже криптобиржа GDAX справилась с проблемой.
По материалам: https://anycoin.news/2017/11/29/coinbase-gdax