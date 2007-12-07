[BTM] Bytom (Байтом) - bytom.io - особенности, покупка/продажа, аналитика - Другие криптовалюты | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 432,802 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

[BTM] Bytom (Байтом) - bytom.io - особенности, покупка/продажа, аналитика

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Форум о других криптовалютах. Обсуждение всех остальных криптовалют, кроме Bitcoin и Ethereum.
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:37
#1
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 14,469
Благодарностей: 6,640
Записей в блоге: 21
УГ: 3
подарки
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
[BTM] Bytom (Байтом) - bytom.io - особенности, покупка/продажа, аналитика


Общие сведения о криптовалюте

С появлением и развитием криптовалют, технологии, использованные при их создании, все более доказывают свою состоятельность, надежность и масштабируемость. И логичным продолжением создания «цифровых денег» является «оцифровка» многих других активов и финансовых инструментов.

Сегодня уже появились и активно развиваются основанные на блокчейне логистические сервисы, банки, платежные системы, игровые сервисы. И множество других проектов.

Не последнюю роль в этом процессе играет, так называемый, «интернет вещей» - взаимодействие через сеть гаджетов, бытовых приборов и устройств, промышленных терминалов и т.п.

Bytom (Байтом) – проект, целью создания которого является «оцифровка» привычных финансовых инструментов: акций облигаций, дивидендов и, разумеется, криптовалют.

По задумке авторов и разработчиков проекта, он должен упростить управление всеми этими активами, обеспечить безопасность их хранения и надежность, присущую блокчейн-технологии.

Сегодня информация или цифровой контент играет невероятно большую и важную роль в мире. Электронные документы и активы несут в определенную ценность и, соответственно, стоимость.

Технические характеристики валюты

Bytom (Байтом) – приложение, основанное на технологиях блокчейн. Он предназначен для управления двумя видами активов. Первый вид – это такие активы, как акции, облигации, дивиденды, зарегистрированные на блокчейне.

Вторые же – это цифровые валюты (криптовалюты) и токены, также являющиеся уже привычными.

Взаимодействие в системе происходит на трех уровнях:
  • Уровень передачи данных. Здесь происходит выпуск активов и распределение транзакций по сети.
  • Уровень контрактов. Позволяет управлять активами при помощи «смарт-контрактов», которые уже зарекомендовали себя, как надежный инструмент взаимодействия.
  • Уровень приложения. На нем происходит взаимодействие пользователя и активов. Для этого представлен простой графический интерфейс.
Работа сети основана на протоколе PoW (доказательство выполнения работы). Для майнинга (добычи) Bytom (Байтом) можно использовать как привычные видеокарты, так и АСИК-майнеры. В этот процесс включены матричные вычисления, которые должны повысить эффективность майнинга.

Финансовые характеристики валюты

Максимальный объем выпуска «монет» Bytom (Байтом) составляет 1 миллиард и 407 миллионов «монет». При этом, на сегодняшний день в обороте находится 990 миллионов «монет» данной криптовалюты.

Капитализация Bytom (Байтом) составляет на сегодняшний день 121 миллион долларов США. Среди всех криптовалют в мире Bytom (Байтом) занимает по этому показателю 67 место.

Средний дневной оборот криптовалюты составляет 1,5 миллиона долларов. При этом, однако, стоимость одной «монеты» равна на сегодняшний день 13 центам (0,13 долларов). Таким образом, по количеству сделок, показатель весьма неплохой.

Если говорить о динамике финансовых показателей Bytom (Байтом), то необходимо отметить, что за последние 3 месяца они медленно росли. Так, курс «монеты» вырос с 0,05 доллара до сегодняшних 0,13. Капитализация же «поднялась» с 45 миллионов до 121 миллиона.
Таким образом, можно говорить о медленном, но уверенном росте без значительных колебаний.

На какой бирже торгуется эта валюта

Bytom (Байтом) сегодня торгуется на 7 криптовалютных биржах. Обменять его можно на Биткойн, Эфириум, Доджкойн, Лиск и Тезер.

Больше всего Bytom (Байтом) торгуется на криптовалютной бирже Gate io. В совокупности он составляет 92% всего объема, торгуемого в мире. Это 1,4 миллиона долларов. При этом, однако, более половины этого объема приходится на Эфириум – 82 тысяч долларов, а чуть менее половины – 640 тысяч – на Тезер. За Биткойн Bytom (Байтом) на Gate io не торгуется.

При желании обменять Bytom (Байтом) на Биткойн можно на биржах Cryptopia, Kucoin, HitBTC и других.

На момент написания статьи Bytom (Байтом) торговался на следующих криптовалютных биржах:
Где купить, и как продать данную криптовалюту за доллары, рубли, биткоин

Купить или продать Bytom (Байтом) можно на любой из указанных выше криптовалютных бирж. Причем, выбор вариантов для обмена очень широк. С таким количеством предлагаемых к обмену валют можно попытаться сформировать портфель.

Разумеется, обменять Bytom (Байтом) можно также в онлайн обменниках. Их легко можно найти в Интернет через любую поисковую систему. За небольшую комиссию можно сэкономить время на регистрации на криптовлаютной бирже. При этом всегда можно подобрать приемлемый курс.
Для хранения Bytom (Байтом) можно использовать «кошельки» «криптовалютных бирж, на которых он торгуется, если Вы регулярно совершаете на них операции. Если же нет, то для хранения можно использовать кошелек, предлагаемый на официальном сайте.

Стоит ли покупать Bytom (Байтом)? Будет ли расти Bytom (Байтом) и почему?

Одним из главных преимуществ проекта Bytom (Байтом) является то, что он едва ли не первый в своем роде. Очевидно, что спрос на подобные проекты, объединяющие различные активы и дающие пользователям широкие возможности по управлению активами и взаимодействию между ними, будет расти.

Кроме того, на сегодняшний день выпущено больше половины «монет» Bytom (Байтом), а значит, при росте популярности, неизбежен и рост стоимости (при фиксированном количестве «монет»). Но это дело не одного дня.

Динамика финансовых показателей Bytom (Байтом) на криптовалютных биржах демонстрирует медленный и спокойный рост. Это может быть связано как с ростом рынка в целом, так и с возрастающим спросом на криптовалюту.

Поэтому, определенно стоит рассмотреть Bytom (Байтом) для покупки на долгосрочную перспективу.
____________________________
Все права принадлежат MMGP.RU
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!


Узкие спреды, нет комиссии на вывод >>
Никаких проскальзований и комиссий на вывод >>
Прислушиваетесь ли Вы к чужой аналитике?
Aisller на форуме  
Ответить
Метки
bytom обзор, bytom обсуждение, bytom характеристики, криптовалюта bytom
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
[XEM] NEM - nem.io - особенности, покупка/продажа, аналитика Граф Другие криптовалюты 741 27.11.2017 14:51
[WTC] Walton - waltonchain.org - особенности, покупка/продажа, аналитика Aisller Другие криптовалюты 0 15.11.2017 09:14
[EOS] EOS (ЭОС) - eos.io - особенности, покупка/продажа, аналитика Граф Другие криптовалюты 1 08.11.2017 23:32
[ARK] Ark (Арк) - ark.io - особенности, покупка/продажа, аналитика Граф Другие криптовалюты 0 06.11.2017 17:02
[NEO] NEO (НЕО) - neo.org - особенности, покупка/продажа, аналитика Граф Другие криптовалюты 1 01.11.2017 00:40

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Создание бизнеса на автопилоте
От datch в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
adv-online.org - adv-online
От your profit в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Bagvell
Обзор Windows 8
От Bagvell в разделе «Софт»
Аватар FMFM
Своенравный инвестор (Джулиан Робертсон)
От FMFM в разделе «Истории успеха знаменитостей»
Аватар Николай7777
Власти Бразилии не видят смысла регулировать биткойн
От Николай7777 в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
0bl -0bl.ru
От TrojanWar в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
432,802
Тем
501,962
Сообщений
12,589,973

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram