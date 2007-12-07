[BTM] Bytom (Байтом) - bytom.io - особенности, покупка/продажа, аналитика - Другие криптовалюты | MMGP

[BTM] Bytom (Байтом) - bytom.io - особенности, покупка/продажа, аналитика



Общие сведения о криптовалюте



С появлением и развитием криптовалют, технологии, использованные при их создании, все более доказывают свою состоятельность, надежность и масштабируемость. И логичным продолжением создания «цифровых денег» является «оцифровка» многих других активов и финансовых инструментов.



Сегодня уже появились и активно развиваются основанные на блокчейне логистические сервисы, банки, платежные системы, игровые сервисы. И множество других проектов.



Не последнюю роль в этом процессе играет, так называемый, «интернет вещей» - взаимодействие через сеть гаджетов, бытовых приборов и устройств, промышленных терминалов и т.п.







По задумке авторов и разработчиков проекта, он должен упростить управление всеми этими активами, обеспечить безопасность их хранения и надежность, присущую блокчейн-технологии.



Сегодня информация или цифровой контент играет невероятно большую и важную роль в мире. Электронные документы и активы несут в определенную ценность и, соответственно, стоимость.



Технические характеристики валюты







Вторые же – это цифровые валюты (криптовалюты) и токены, также являющиеся уже привычными.



Взаимодействие в системе происходит на трех уровнях: Уровень передачи данных. Здесь происходит выпуск активов и распределение транзакций по сети.

Уровень контрактов. Позволяет управлять активами при помощи «смарт-контрактов», которые уже зарекомендовали себя, как надежный инструмент взаимодействия.

Уровень приложения. На нем происходит взаимодействие пользователя и активов. Для этого представлен простой графический интерфейс. Работа сети основана на протоколе PoW (доказательство выполнения работы). Для майнинга (добычи) Bytom (Байтом) можно использовать как привычные видеокарты, так и АСИК-майнеры. В этот процесс включены матричные вычисления, которые должны повысить эффективность майнинга.



Финансовые характеристики валюты



Максимальный объем выпуска «монет» Bytom (Байтом) составляет 1 миллиард и 407 миллионов «монет». При этом, на сегодняшний день в обороте находится 990 миллионов «монет» данной криптовалюты.



Капитализация Bytom (Байтом) составляет на сегодняшний день 121 миллион долларов США. Среди всех криптовалют в мире Bytom (Байтом) занимает по этому показателю 67 место.



Средний дневной оборот криптовалюты составляет 1,5 миллиона долларов. При этом, однако, стоимость одной «монеты» равна на сегодняшний день 13 центам (0,13 долларов). Таким образом, по количеству сделок, показатель весьма неплохой.



Если говорить о динамике финансовых показателей Bytom (Байтом), то необходимо отметить, что за последние 3 месяца они медленно росли. Так, курс «монеты» вырос с 0,05 доллара до сегодняшних 0,13. Капитализация же «поднялась» с 45 миллионов до 121 миллиона.

Таким образом, можно говорить о медленном, но уверенном росте без значительных колебаний.



На какой бирже торгуется эта валюта



Bytom (Байтом) сегодня торгуется на 7 криптовалютных биржах. Обменять его можно на Эфириум, Доджкойн, Лиск и Тезер.



Больше всего Bytom (Байтом) торгуется на криптовалютной бирже Gate io. В совокупности он составляет 92% всего объема, торгуемого в мире. Это 1,4 миллиона долларов. При этом, однако, более половины этого объема приходится на Эфириум – 82 тысяч долларов, а чуть менее половины – 640 тысяч – на Тезер. За Биткойн Bytom (Байтом) на Gate io не торгуется.



При желании обменять Bytom (Байтом) на Биткойн можно на биржах Kucoin,



На момент написания статьи Bytom (Байтом) торговался на следующих криптовалютных биржах: Allcoin

Coolcoin

Cryptopia

EtherDelta

Gate io

HitBTC

Kucoin

Где купить, и как продать данную криптовалюту за доллары, рубли, биткоин



Купить или продать Bytom (Байтом) можно на любой из указанных выше криптовалютных бирж. Причем, выбор вариантов для обмена очень широк. С таким количеством предлагаемых к обмену валют можно попытаться сформировать портфель.



Разумеется, обменять Bytom (Байтом) можно также в онлайн обменниках. Их легко можно найти в Интернет через любую поисковую систему. За небольшую комиссию можно сэкономить время на регистрации на криптовлаютной бирже. При этом всегда можно подобрать приемлемый курс.

Для хранения Bytom (Байтом) можно использовать «кошельки» «криптовалютных бирж, на которых он торгуется, если Вы регулярно совершаете на них операции. Если же нет, то для хранения можно использовать кошелек, предлагаемый на официальном сайте.



Стоит ли покупать Bytom (Байтом)? Будет ли расти Bytom (Байтом) и почему?



Одним из главных преимуществ проекта Bytom (Байтом) является то, что он едва ли не первый в своем роде. Очевидно, что спрос на подобные проекты, объединяющие различные активы и дающие пользователям широкие возможности по управлению активами и взаимодействию между ними, будет расти.



Кроме того, на сегодняшний день выпущено больше половины «монет» Bytom (Байтом), а значит, при росте популярности, неизбежен и рост стоимости (при фиксированном количестве «монет»). Но это дело не одного дня.



Динамика финансовых показателей Bytom (Байтом) на криптовалютных биржах демонстрирует медленный и спокойный рост. Это может быть связано как с ростом рынка в целом, так и с возрастающим спросом на криптовалюту.



Поэтому, определенно стоит рассмотреть Bytom (Байтом) для покупки на долгосрочную перспективу.

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Все права принадлежат MMGP.RU С появлением и развитием криптовалют, технологии, использованные при их создании, все более доказывают свою состоятельность, надежность и масштабируемость. И логичным продолжением создания «цифровых денег» является «оцифровка» многих других активов и финансовых инструментов.Сегодня уже появились и активно развиваются основанные на блокчейне логистические сервисы, банки, платежные системы, игровые сервисы. И множество других проектов.Не последнюю роль в этом процессе играет, так называемый, «интернет вещей» - взаимодействие через сеть гаджетов, бытовых приборов и устройств, промышленных терминалов и т.п. Bytom (Байтом) – проект, целью создания которого является «оцифровка» привычных финансовых инструментов: акций облигаций, дивидендов и, разумеется, криптовалют.По задумке авторов и разработчиков проекта, он должен упростить управление всеми этими активами, обеспечить безопасность их хранения и надежность, присущую блокчейн-технологии.Сегодня информация или цифровой контент играет невероятно большую и важную роль в мире. Электронные документы и активы несут в определенную ценность и, соответственно, стоимость. Bytom (Байтом) – приложение, основанное на технологиях блокчейн. Он предназначен для управления двумя видами активов. Первый вид – это такие активы, как акции, облигации, дивиденды, зарегистрированные на блокчейне.Вторые же – это цифровые валюты (криптовалюты) и токены, также являющиеся уже привычными.Работа сети основана на протоколе PoW (доказательство выполнения работы). Для майнинга (добычи) Bytom (Байтом) можно использовать как привычные видеокарты, так и АСИК-майнеры. В этот процесс включены матричные вычисления, которые должны повысить эффективность майнинга.Максимальный объем выпуска «монет» Bytom (Байтом) составляет 1 миллиард и 407 миллионов «монет». При этом, на сегодняшний день в обороте находится 990 миллионов «монет» данной криптовалюты.Капитализация Bytom (Байтом) составляет на сегодняшний день. Среди всех криптовалют в мире Bytom (Байтом) занимает по этому показателю 67 место.Средний дневной оборот криптовалюты составляет 1,5 миллиона долларов. При этом, однако, стоимость одной «монеты» равна на сегодняшний день 13 центам (0,13 долларов). Таким образом, по количеству сделок, показатель весьма неплохой.Если говорить о динамике финансовых показателей Bytom (Байтом), то необходимо отметить, что за последние 3 месяца они медленно росли. Так, курс «монеты» вырос с 0,05 доллара до сегодняшних 0,13. Капитализация же «поднялась» с 45 миллионов до 121 миллиона.Таким образом, можно говорить о медленном, но уверенном росте без значительных колебаний.сегодня торгуется на 7 криптовалютных биржах. Обменять его можно на Биткойн Больше всеготоргуется на криптовалютной бирже. В совокупности он составляет 92% всего объема, торгуемого в мире. Это 1,4 миллиона долларов. При этом, однако, более половины этого объема приходится на Эфириум – 82 тысяч долларов, а чуть менее половины – 640 тысяч – на Тезер. За Биткойн Bytom (Байтом) на Gate io не торгуется.При желании обменять Bytom (Байтом) на Биткойн можно на биржах Cryptopia HitBTC и других.Купить или продать Bytom (Байтом) можно на любой из указанных выше криптовалютных бирж. Причем, выбор вариантов для обмена очень широк. С таким количеством предлагаемых к обмену валют можно попытаться сформировать портфель.Разумеется, обменять Bytom (Байтом) можно также в онлайн обменниках. Их легко можно найти в Интернет через любую поисковую систему. За небольшую комиссию можно сэкономить время на регистрации на криптовлаютной бирже. При этом всегда можно подобрать приемлемый курс.Для хранения Bytom (Байтом) можно использовать «кошельки» «криптовалютных бирж, на которых он торгуется, если Вы регулярно совершаете на них операции. Если же нет, то для хранения можно использовать кошелек, предлагаемый на официальном сайте.Одним из главных преимуществ проекта Bytom (Байтом) является то, что он едва ли не первый в своем роде. Очевидно, что спрос на подобные проекты, объединяющие различные активы и дающие пользователям широкие возможности по управлению активами и взаимодействию между ними, будет расти.Кроме того, на сегодняшний день выпущено больше половины «монет» Bytom (Байтом), а значит, при росте популярности, неизбежен и рост стоимости (при фиксированном количестве «монет»). Но это дело не одного дня.Динамика финансовых показателей Bytom (Байтом) на криптовалютных биржах демонстрирует медленный и спокойный рост. Это может быть связано как с ростом рынка в целом, так и с возрастающим спросом на криптовалюту.____________________________

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