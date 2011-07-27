Диверсификация, стратегии HYIP. - Псевдоинвестиции: общий форум | MMGP

Доброго.
Буду рад мнению опытных, без предрассудков и пустой водички.
1.
Сейчас вложения в 36 хайпов:
40% из них низко/средне процентные.
40% которые давно на плаву, проверенные фасты с mmgp.
20% новые на один раз которые, в которые захожу только под страховку на один круг.
Вкладываю основные средства в низко/средние.
По 50$ в проверенные фасты и 20$ в однодневки, под страховку
.
Разумно ли такое распределение?
Как усилить безопасность?
2.
Адекватно ли:
Например есть 500$, распределяю на 4 недели и вкладываю в один проект в течение месяца.
То есть 150+150+100+100. Или даже на два месяца и ещё меньшими суммами.
То есть диверсификация и самой суммы на проект и на много проектов.
Разумно ли такое распределение?
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Ошибки в начале:
- вкладывал большие суммы, на импульсе, в проекты вроде laser'a и хорошенько прогорел
- не знал про страховки
- не знал про Paiza (надо изучить)
Сейчас действую так:
- Под старые хайпы ищу лучшие rcb на инвесторстартпейдж (на одних рефбеках заработал около 500 за три недели (окупил пока 60% своих скамов)
- Под новые ищу страховки
- Нахожу старые на mmgp по количеству выплат (смотрю на количество ответов в ветке)
- Перед тем как зайти в проект, просматриваю ветки хорошенько.