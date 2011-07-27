Диверсификация, стратегии HYIP. - Псевдоинвестиции: общий форум | MMGP
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Диверсификация, стратегии HYIP.

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Старый Сегодня, 12:37
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.11.2017
Сообщений: 16
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Диверсификация, стратегии HYIP.
Доброго.

Буду рад мнению опытных, без предрассудков и пустой водички.

1. Сейчас вложения в 36 хайпов:
40% из них низко/средне процентные.
40% которые давно на плаву, проверенные фасты с mmgp.
20% новые на один раз которые, в которые захожу только под страховку на один круг.

Вкладываю основные средства в низко/средние.
По 50$ в проверенные фасты и 20$ в однодневки, под страховку.

Разумно ли такое распределение?
Как усилить безопасность?

2. Адекватно ли:

Например есть 500$, распределяю на 4 недели и вкладываю в один проект в течение месяца.
То есть 150+150+100+100. Или даже на два месяца и ещё меньшими суммами.

То есть диверсификация и самой суммы на проект и на много проектов.

Разумно ли такое распределение?

__________________________________________________ _________

Ошибки в начале:
  • вкладывал большие суммы, на импульсе, в проекты вроде laser'a и хорошенько прогорел
  • не знал про страховки
  • не знал про Paiza (надо изучить)

Сейчас действую так:
  • Под старые хайпы ищу лучшие rcb на инвесторстартпейдж (на одних рефбеках заработал около 500 за три недели (окупил пока 60% своих скамов)
  • Под новые ищу страховки
  • Нахожу старые на mmgp по количеству выплат (смотрю на количество ответов в ветке)
  • Перед тем как зайти в проект, просматриваю ветки хорошенько.
__________________
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Последний раз редактировалось 3lucky7; Сегодня в 12:42.
3lucky7 вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:21
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