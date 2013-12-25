Tekken-club - tekken-club.ru - Экономические игры | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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#1
MONITORHYIP
Премиум
 
Аватар Мониторинг Хайпов
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.12.2013
Сообщений: 5,952
Благодарностей: 722
Записей в блоге: 4
УГ: 35
КП: 0.262
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Tekken-club - tekken-club.ru
Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!










Старт проекта: 27.11.2017



Цитата:
TEKKEN — это серия компьютерных игр в жанре файтинг, созданная компанией Namco. Первая игра серии вышла в 1994 году; с тех пор вышло более 6 каноничных продолжений и множество спин-оффов.Первые игры одноимённой серии были созданы для игровых автоматов и семейства игровых консолей PlayStation.


Курс игровой валюты: 1 рубль (Руб.) = 100 золота.






Инвестиционные планы: от 30% до 80% в месяц
Начисление: каждые 10 минут

КИНГ Цена: 5000 золота Прибыль: 6 медалей в час
ЛИЛИ Цена: 7500 золота Прибыль: 8 медалей в час
ДЖИН КАЗАМА Цена: 10000 золота Прибыль: 10 медалей в час
КРИСТИ МОНТЕЙРУ Цена: 12500 золота Прибыль: 12 медалей в час
ПАНДА Цена: 13000 золота Прибыль: 15 медалей в час




Вырученное с продажи золото распределяется между двумя счетами (счет для покупок и счет для вывода) в пропорциях: 50% на счет для покупок и 50% на вывод.




Минимальный вклад: 50 руб
Минимальный вывод 0,50 руб
Реф-программа: 10%
Оплата: Payeer
SSL-сертификат: да
Выплаты: инстант


При первом пополнении +50% в подарок!
При пополнении свыше 100 рублей +10% в подарок!
При пополнении свыше 1000 рублей +15% в подарок!
При пополнении свыше 5000 рублей +20% в подарок!
При пополнении свыше 10000 рублей +25% в подарок!



Мои депозит:

Вклад: Дата операции: 30 Ноя 2017 10:43
ID операции: 435813801
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма списания: 6 057.55 p
Сумма получения: 6 057.55 p

Описание счета: Payment №17
Номер счета в магазине: 17




__________________
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