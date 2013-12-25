Tekken-club - tekken-club.ru - Экономические игры | MMGP

Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!
Старт проекта: 27.11.2017
Курс игровой валюты: 1 рубль (Руб.) = 100 золота.
Цитата:
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TEKKEN — это серия компьютерных игр в жанре файтинг, созданная компанией Namco. Первая игра серии вышла в 1994 году; с тех пор вышло более 6 каноничных продолжений и множество спин-оффов.Первые игры одноимённой серии были созданы для игровых автоматов и семейства игровых консолей PlayStation.
Инвестиционные планы: от 30% до 80% в месяц
Начисление: каждые 10 минут
КИНГ Цена: 5000 золота Прибыль: 6 медалей в час
ЛИЛИ Цена: 7500 золота Прибыль: 8 медалей в час
ДЖИН КАЗАМА Цена: 10000 золота Прибыль: 10 медалей в час
КРИСТИ МОНТЕЙРУ Цена: 12500 золота Прибыль: 12 медалей в час
ПАНДА Цена: 13000 золота Прибыль: 15 медалей в час
Вырученное с продажи золото распределяется между двумя счетами (счет для покупок и счет для вывода) в пропорциях: 50% на счет для покупок и 50% на вывод.
Минимальный вклад: 50 руб
Минимальный вывод 0,50 руб
Реф-программа: 10%
Оплата: Payeer
SSL-сертификат: да
Выплаты: инстант
При первом пополнении +50% в подарок!
При пополнении свыше 100 рублей +10% в подарок!
При пополнении свыше 1000 рублей +15% в подарок!
При пополнении свыше 5000 рублей +20% в подарок!
При пополнении свыше 10000 рублей +25% в подарок!
Мои депозит:
Вклад: Дата операции: 30 Ноя 2017 10:43
ID операции: 435813801
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма списания: 6 057.55 p
Сумма получения: 6 057.55 p
Описание счета: Payment №17
Номер счета в магазине: 17