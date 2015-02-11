Диверсификация в хайпах (HYIP). Один из методов защиты от крупных потерь - Псевдоинвестиции: общий форум | MMGP
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Диверсификация в хайпах (HYIP). Один из методов защиты от крупных потерь

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Старый Сегодня, 12:33
#1
Интересующийся
 
Имя: Кристина
Пол: Женский
Возраст: 35
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 07.03.2016
Сообщений: 21
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 3
КП: 0.000
Диверсификация в хайпах (HYIP). Один из методов защиты от крупных потерь
Диверсификация является неотъемлемой частью стратегии снижения рисков при инвестировании в хайпы. Давайте поближе рассмотрим этот аргумент, ведь многие не занимаются распределением своих средств, либо не знают, как это сделать правильно.
Диверсификация — рассредоточение капитала по различным проектам на разные сроки с целью минимизации потерь. Стандартной схемой диверсификации является инвестирование в 10 проектов по 10% капитала. Но это не означает что нужно строго придерживаться данной схемы. В Вашем портфеле может быть как 5, так и 15 проектов, с разной суммой вкладов.
Также не стоит бездумно делать вклады во все новые хайпы. Перед добавлением проекта в свой портфель учитывайте маркетинг и сроки инвестиционных планов, оценивайте риски реально.

Правила диверсификации

-старайтесь выделять на каждый проект не более 10% Вашего портфеля;
-подходите к выбору проекта очень тщательно, не гонитесь за количеством хайпов в портфеле;
-если на примете нет достойного проекта, средства полученные с других хайпов лучше придержать у себя в кошельке;
-старайтесь иметь в портфеле проекты разной доходности, не зацикливайтесь лишь на высокодоходных.
__________________
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Последний раз редактировалось kristinaroyalty; Сегодня в 13:02.
kristinaroyalty вне форума  
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