Диверсификация в хайпах (HYIP). Один из методов защиты от крупных потерь - Псевдоинвестиции: общий форум | MMGP

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Диверсификация в хайпах (HYIP). Один из методов защиты от крупных потерь
Диверсификация является неотъемлемой частью стратегии снижения рисков при инвестировании в хайпы. Давайте поближе рассмотрим этот аргумент, ведь многие не занимаются распределением своих средств, либо не знают, как это сделать правильно.
Диверсификация — рассредоточение капитала по различным проектам на разные сроки с целью минимизации потерь. Стандартной схемой диверсификации является инвестирование в 10 проектов по 10% капитала. Но это не означает что нужно строго придерживаться данной схемы. В Вашем портфеле может быть как 5, так и 15 проектов, с разной суммой вкладов.
Также не стоит бездумно делать вклады во все новые хайпы. Перед добавлением проекта в свой портфель учитывайте маркетинг и сроки инвестиционных планов, оценивайте риски реально.
Правила диверсификации
-старайтесь выделять на каждый проект не более 10% Вашего портфеля;
-подходите к выбору проекта очень тщательно, не гонитесь за количеством хайпов в портфеле;
-если на примете нет достойного проекта, средства полученные с других хайпов лучше придержать у себя в кошельке;
-старайтесь иметь в портфеле проекты разной доходности, не зацикливайтесь лишь на высокодоходных.
Последний раз редактировалось kristinaroyalty; Сегодня в 13:02.