Сатоши Накамото приближается к ТОП-100 богачей планеты - Новости криптовалют | MMGP
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Сатоши Накамото приближается к ТОП-100 богачей планеты

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Сатоши Накамото приближается к ТОП-100 богачей планеты
Загадка века: Очередной рекорд биткоина поднял самого богатого «хомяка» планеты на 120-ю строчку списка Форбс.

В последние дни курс биткоина растет настолько стремительно, что громкие спекулятивные заголовки финансовых СМИ уже не производят былого эффекта. Биткоин завладел умами общества настолько, что уже давно превратился в тему для обсуждения не только в коридорах брокерских компаний, но и в пивных барах и даже в кабинетах правительств. Но особый, громадный интерес общества к биткоину вызван основным его качеством – на протяжение последних лет он обогатил множество людей в течение экстремально короткого срока. Поспекулируем и мы на тему крипто-богачей и заглянем в карман к «отцу биткоина» Сатоши Накамото.


Дориан Накамото; фото: Reuters

Итак, на момент написания материала курс биткоина преодолел очередную рекордную отметку в 11,000 долларов. А это значит, что состояние Сатоши Накамото, который, предположительно (опираясь на наиболее распространенное мнение экспертов криптоиндустрии), владеет миллионом биткоинов, в долларовом эквиваленте превысило 11 млрд долл., что, в свою очередь, приближает Сатоши к сотне богатейших людей планеты. А именно, «первый майнер» обогнал мексиканца Альберто Гонсалеса и поднялся на 120-ю строчку списка Форбс. Кстати, г-н Гонсалес тоже занимается майнингом, но только природных, а не виртуальных ресурсов, что, по всей видимости, становится менее выгодным.

Более того, внезапное появление десятикратного миллиардера может превратить «загадку Сатоши» в «загадку века», во всяком случае по степени интереса общественности. Напомним: считается, что человека с таким именем не существует, а «Сатоши Накамото» это псевдоним, избранный для определенного лица или группы людей, которыми были подписаны первые научные работы, излагающие суть криптографической валюты, то есть, разработавшие (а может и разработавший) протокол криптовалюты биткоин. До сих пор, наиболее известными претендентами на «жизнь Сатоши» считались Ник Сабо, Дориан Накамото и Крейг Райт.


Очередь в биткоин-банкомат, Ванкувер, Канада; фото: Reuters

Ну и буквально на днях, под псевдонимом Сатоши газетчики разглядели никого иного, как Илона Маска, миллиардера и основателя гиганта Tesla. К слову сказать, состояние Маска оценивается Форбсом в 13,9 млрд долларов (80-я позиция в списке). И судя по динамике роста биткоина, Сатоши претендует нагнать по богатству Маска, или судя по последним догадкам журналистов, г-н «Сатоши Маск» станет еще богаче.

Как бы то ни было, самый богатый «хомяк» планеты (так профильное сообщество прозвало биткоин-трейдеров) является символом и примером для подражания среди стремительно растущего числа других «хомяков», очереди которых уже повсеместно выстраиваются к биткоин-банкоматам.

Источник: ru.forexmagnates.com
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