Автоматизированная торговля и реферальная программа - Радмир Загитов | MMGP

На самом деле публиковал ее, еще два месяца назад. Но именно сейчас, количество вопросов, по вознаграждению за рекомендацию, стало зашкаливать. Я не спроста, решил акцентировать свое внимание на автоматизированной торговле, так как сопоставив все данные, пришел к выводу, что не хочу идти по пути бешеных прибылей и сопоставимых рисков.
Все чаще, стали приходить вопросы о самых без рисковых и надежных вариантах инвестирования в крипто валюту. И я понял, что лучше и надежнее биткоина и его прироста, мне нечего предложить и ключевое слово здесь надежнее.
Автоматизированная торговля (управления счетами, через API и доверительное управление капиталом) прибыль от 12%, распределение прибыли между инвестором и компанией смотреть здесь.
Рекомендовавшему – 10% от суммы прибыли компании, до момента первого (частичного или полного) вывода средств. *
Для моих близких и тех кто со мной всерьез и надолго, ограничений нет - % пожизненно, до момента вывода инвестором всего капитала.
Основная стратегия и алгоритмы автоматической торговли
Схема распределения прибыли для инвестора.
ЧАВО ответы по автоматизированной торговле
Пользовательское соглашение об автоматической торговле на крипто валютной бирже.
Самый смешной кейс клиента
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