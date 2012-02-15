Автоматизированная торговля и реферальная программа - Радмир Загитов | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP - заставь деньги работать.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 432,784 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Автоматизированная торговля и реферальная программа

Вход через:  
Все разделы прочитаны
"Bitcoin To Go" - авторский блог пользователя Радмир Загитов
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:34
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 05:56
#1
crypto-блогер
 
Аватар Радмир Загитов
 
Имя: Радмир
Пол: Мужской
Возраст: 34
Адрес: Россия
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.07.2014
Сообщений: 66
Благодарностей: 16
УГ: 0
Записей в CT-блоге: 43
Подписок CT: 5
КП: 0.114
Автоматизированная торговля и реферальная программа
На самом деле публиковал ее, еще два месяца назад. Но именно сейчас, количество вопросов, по вознаграждению за рекомендацию, стало зашкаливать. Я не спроста, решил акцентировать свое внимание на автоматизированной торговле, так как сопоставив все данные, пришел к выводу, что не хочу идти по пути бешеных прибылей и сопоставимых рисков.

Все чаще, стали приходить вопросы о самых без рисковых и надежных вариантах инвестирования в крипто валюту. И я понял, что лучше и надежнее биткоина и его прироста, мне нечего предложить и ключевое слово здесь надежнее.

Автоматизированная торговля (управления счетами, через API и доверительное управление капиталом) прибыль от 12%, распределение прибыли между инвестором и компанией смотреть здесь.

Рекомендовавшему – 10% от суммы прибыли компании, до момента первого (частичного или полного) вывода средств. *

Для моих близких и тех кто со мной всерьез и надолго, ограничений нет - % пожизненно, до момента вывода инвестором всего капитала.
Основная стратегия и алгоритмы автоматической торговли
Схема распределения прибыли для инвестора.
ЧАВО ответы по автоматизированной торговле
Пользовательское соглашение об автоматической торговле на крипто валютной бирже.
Самый смешной кейс клиента

Все ссылки работают на основном блоге https://golos.io/ru--blokcheijn/@zag...mma-ot-zagitov
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Выкупим коды Exmo, BTC-e любые объемы
Радмир Загитов вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:34
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Автоматизированная торговля Бинарными Опционами Partoster Бинарные опционы 31 07.11.2016 14:58
Bet-Foot автоматизированная программа golplyus Системы и стратегии 3 31.10.2016 23:05
turboultramex.com - Автоматизированная программа заработка "Turbo Ultra Mex"! Maksfil Список проблемных/неактивных/закрытых программ 8 15.02.2012 00:11

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Sem999
Biopharmaloan - biopharmaloan.com
От Sem999 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар bizneser
Компании Bitbond и BitPesa помогут африканскому бизнесу
От bizneser в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
GREENVEST-WWW.GREENVEST.BIZ
От And691954 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Rost77
Как пить алкоголь при сахарном диабете?
От Rost77 в разделе «Здоровье и спорт»
Аватар NikNak67
Eva Synthesis - eva-synthesis.com
От NikNak67 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар OmRam
Plexus Investment - www.plexusinvestment.com
От OmRam в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
432,784
Тем
501,925
Сообщений
12,588,674

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram