Схема распределения прибыли для инвестора. - Радмир Загитов | MMGP

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Схема распределения прибыли для инвестора.
ПРИБЫЛЬ: В среднем + 12%
Распределение прибыли:
Депозит от 250 0000Р - 50 на 50%
Депозит от 1000 000Р - 40 на 60% (в пользу инвестора)
Депозиты от 3 000 000Р - 30 на 70%
Размещение депозита, минимум на 2 месяца, оплата, каждый месяц, по факту.
При досрочном расторжении - штраф в размере 80% прибыли инвестора.
Возможно размещение меньших сумм, для знакомых, на моем личном счете.
ВАРИАНТЫ ТОРГОВЛИ
ДЕПОЗИТ и ПРИБЫЛЬ в - Bitcoin или любой Альткоин из ТОПа
Биржи - POLONIEX and BITREX
Bitfinex и USDT (Tether) до прояснения ситуации - отключены.
Сложный процент из расчета, распределения прибыли 50 на 50%
1 месяц 0,7Bitcon +6% = 0,742
2 месяц +6% = 0,78652
3 месяц +6% = 0,8337112
4 месяц +6% = 0,88373387
5 месяц +6% = 0,9367579
6 месяц +6% = 0,99296338
12 месяц +6% = 1,40853753 Т.е. за год при консервативной торговле, можно увеличить свой депозит в 2 раза, практически не рискуя. Каким будет курс биткоина, через год? 50 000$? 100 000$? никто точно, сказать не может. Можно быть уверенными, опираясь на историю и его постоянно растущую капитализацию - он будет стоить в разы дороже.
Сложный процент из расчета, распределения прибыли 30 на 70%
1 месяц 6 Bitcon +8,4% = 6,504
2 месяц +8,4% = 7,050336
3 месяц +8,4% = 7,64256422
4 месяц +8,4% = 8,28453962
5 месяц +8,4% = 8,98044095
6 месяц +8,4% = 9,73479799
12 месяц +8,4% = 15,794382 Увеличение на 263% количества BITCOIN
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