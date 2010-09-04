ПриватБанк признан лидером кредитного роста в Украине - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP

Долгожданное возобновление кредитования стало реальностью, а лидером по приросту кредитного портфеля стал государственный ПриватБанк. Об этом сообщили эксперты издания Mind, которые определили рейтинг лидеров кредитования.
По данным экспертов, как и в первых двух кварталах, лидером по приросту кредитного портфеля стал государственный ПриватБанк. Один из главных драйверов роста портфеля ПриватБанка – кредиты населению. Именно кредитование населения стало почти для всех банков приоритетом с начала года. В частности, гривневые кредиты физическим лицам по банковской системе с начала года выросли на 20 млрд грн. Львиную долю этих кредитов – почти 10 млрд грн выдал ПриватБанк, который является традиционным лидером в разных направлениях розницы.
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