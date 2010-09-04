Следующий флагман Elephone получит изогнутый экран и Android 8.0 Oreo - Новости технологий и интернета | MMGP
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Следующий флагман Elephone получит изогнутый экран и Android 8.0 Oreo

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Следующий флагман Elephone получит изогнутый экран и Android 8.0 Oreo

Компания Elephone в скором времени представит новый смартфон S9. Известно, что это будет четвёртое устройство на рынке с восьмиядерным процессором Snapdragon 660. Кроме этого, оно получит действительно изогнутый по бокам AMOLED-дисплей. По заверения производителя, экран, помимо эстетического эффекта, несёт в себе несколько преимуществ, таких как более высокая скорость отклика, меньшее потребление энергии, впечатляющая яркость и устойчивость к ударам. Кроме этого, Elephone S9 будет «из коробки» работать на Android 8.0 Oreo.


Судя по скриншотам с Elephone S9, смартфон получит дисплей с соотношением сторон 18:9. Также известно, что логотип компании на задней панели будет не зеркальным, как в S8, а светящимся. В довесок гаджет будет оснащён универсальным разъёмом USB Type-C с возможностью передачи на скорости до 10 Гбит/с и поддержкой быстрой зарядки.

В операционной системе Android 8.0 Oreo было оптимизировано потребление энергии приложениями, что положительно сказывается на времени автономной работы. Появились также новые функции, как «картинка в картинке» для просмотра видео при работе с программами, автозаполнение и смарт-выделение текста, индикаторы на иконках приложений и многие другие. Также новая ОС стала более защищённой.


Есть информация, что в новинке будет установлена двойная основная камера, но её характеристики пока не объявлены.


Чтобы первыми узнать об Elephone S9, следите за новостями на официальном сайте производителя.


Источник.
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