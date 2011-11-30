Group-IB фиксирует рост распространения фальшивых мобильных приложений банков - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Купим Ваших друзей. Дорого!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 432,784 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Group-IB фиксирует рост распространения фальшивых мобильных приложений банков

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:34
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 04:46
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 30.11.2011
Сообщений: 5,496
Благодарностей: 1,633
УГ: 114
КП: 0.106
подарки
награды Волшебный горшочек 
Group-IB фиксирует рост распространения фальшивых мобильных приложений банков
Международная компания по предотвращению и расследованию киберпреступлений с использованием высоких технологий Group-IB фиксирует новую волну массового распространения троянов, маскирующихся под мобильные приложения ведущих банков страны.

Специалисты Центра реагирования на инциденты информационной безопасности (CERT-GIB) Group-IB блокируют ресурсы, с которых идет распространение фальшивых банковских приложений, и отмечают, что их объем постоянно растет.

Трояны, предназначенные для мобильных устройств под управлением ОС Android, распространяются не через официальный магазин Google Play, а через рекламные объявления в поисковых системах. Почему именно пользователи ОС Android стали основной мишенью, объясняется просто: почти 85% смартфонов в мире работает на платформе Android; в отличие от iOS — это открытая экосистема с невысоким уровнем цензуры.

Пользователи, желающие установить на свой смартфон мобильное приложение банка, набирали в поисковике характерный запрос формата «скачать приложение банка ХХХ». После чего на первых страницах поисковиков им выдавались рекламные сообщения, сопровождавшиеся стандартным текстовым сопровождением: «Установите приложение ХХX банка прямо сейчас, оплачивайте услуги, делайте переводы и открывайте вклады».

При нажатии на ссылку, запускалась переадресация на сторонние ресурсы, где и предлагалось скачать мобильное приложение, под которым скрывался банковский троян.

«Большинство пользователей не остановило даже то, что для установки такого рода программ им необходимо разрешить инсталляцию приложений из недоверенных источников в настройках безопасности своих устройств, — говорит руководитель CERT-GIB Александр Калинин. — Как правило, об опасности такого подхода операционная система предупреждает сразу же после получения согласия пользователя. Однако в данном случае жертвы фишинг-атаки были согласны взять на себя все риски. Стоит отметить, что качество приложений-подделок как по дизайну, так и по механике заражения постоянно растет, что сбивает с толку многих пользователей, не обращающих внимание на критичные детали: название домена, переадресацию на сторонний ресурс и другие».

Кража денег у жертвы происходит следующим образом: после получения соответствующих разрешений, в том числе на чтение и отправку СМС-сообщений, установленное фейковое приложение запрашивает логин/пароль от личного кабинета и реквизиты платежной карты. Таким образом, ни о чем не подозревающая жертва дает злоумышленникам доступ к своим конфиденциальным данным, которые могут быть использованы для любых банковских операций в личном кабинете, включая денежные переводы. При этом подлинный хозяин личного кабинета пребывает в неведении: СМС-уведомления о доступе к его счету, трансакциях и любых других операциях перехватываются Android-трояном.

Для противодействия злоумышленникам специалисты CERT-GIB оперативно блокировали все выявленные ресурсы, с которых распространялись фальшивые банковские приложения, рекламные объявления с недобросовестным контентом удалялись сотрудниками поисковых сервисов.

В ходе дальнейшего расследования экспертами компании Group-IB при помощи системы Threat Intelligence (киберразведка) была выявлена связь распространителя этих вредоносных банковских приложений и автора мошеннических ресурсов по продаже авиабилетов, которые были популярны в 2016 и в начале 2017 года (например, letimranshe.ru, тогда Group-IB было заблокировано более 30 аналогичных ресурсов).

Источник: Банки.ру
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Устали терять в хайпах? Представляем Вам проект с реальной деятельностью!
seter вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:34
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Банк России отмечает рост числа фальшивых купюр в банкоматах veranika55 Новости в мире финансов и инвестиций 0 21.06.2017 01:39
Создание мобильных приложений и игр duckwithtruck Свой интернет бизнес: общий форум 15 11.02.2017 13:39
Разработка мобильных приложений maaaks Программирование 0 29.06.2016 17:14
Продвижение сайтов и мобильных приложений ХмаркаХмарка Поисковая оптимизация 3 15.01.2016 17:24
Инвестиции в разработку мобильных приложений 20.000$-50.000$ SergAlex83 Список инвесторов 0 09.09.2014 15:34

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Hestia Advisory - hestia-advisory.com
От Angel-monitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Stalker2009
Обмен QIWI, WM, Я.Д, TeleMoney, RBK, LiqPay, LR, PM, Альфа-Банк, ВТБ24
От Stalker2009 в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
Аватара нет
Сбалансированный - kovalevcon - (Panteon Finance)
От Константин Ковалев в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар lannna
Кто заработал на падении рубля
От lannna в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар vvvv
money-rush.net - РефБэк 50% + ПОДАРОК Money Rush
От vvvv в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар PRAETORIAN
Частные инвестиции Fx-Praetorian
От PRAETORIAN в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
432,784
Тем
501,925
Сообщений
12,588,676

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram