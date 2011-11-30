Сбербанк провел первую в России платежную транзакцию с помощью блокчейна - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP
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Сбербанк провел первую в России платежную транзакцию с помощью блокчейна

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Сбербанк провел первую в России платежную транзакцию с помощью блокчейна
Сбербанк стал организатором проведения первой в истории российской банковской практики пилотной платёжной блокчейн-транзакции с применением платформы IBM Blockchain на базе HyperLedger Fabric. Партнёрами Сбербанка и участниками пилотной транзакции выступили «МегаФон», «МегаЛабс», Альфа-банк, а также компания IBM.

Sberbank CIB выступил организатором процесса по исполнению перевода средств от плательщика до получателя с использованием технологии блокчейн. На ИТ-инфраструктуре Сбербанка установлен сервис определения единого порядка транзакций, удостоверяющий центр сети и клиентское веб-приложение с функционалом личного кабинета. Также на стороне Сбербанка и Альфа-банка находились необходимые узлы сети блокчейн. Созданный технологический процесс является базовым сценарием, на основе которого должен быть разработан новый расчетный функционал.

«Техническое решение блокчейна, предложенное Сбербанком, впервые в истории российской банковской практики позволило осуществить пилотную платёжную транзакцию на технологии IBM Blockchain, — отметила Управляющий директор Sberbank CIB Стелла Кудачкина. — Ценность применения данной технологии при проведении расчётов — это, прежде всего, высокая скорость исполнения перевода между участниками: отражение операции на счёте получателя после его отправки происходит практически в режиме реального времени, в отличие от традиционной системы переводов».
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