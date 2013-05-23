fastfurious-supercars.org - FAST FURIOUS SUPER CARS - Экономические игры | MMGP

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 29.11.2017
FAST FURIOUS SUPER CARS
Об игре:
Цитата:
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FAST FURIOUS SUPER CARS - это увлекательный и уникальный проект, который дает возможность заработка и вывода реальных денег! Зарабатывайте играя! Все что от Вас требуется это зарегистрироваться в нашем проекте, развивать свой гараж и получать стабильный доход! Выводите заработанные деньги на свои кошелки, либо покупайте дополнительные суперкары - и получайте еще больше прибыли!
Каждому участнику предстоит участвовать в уличных гонках на своих суперкарах, которые в свою очередь будут приносить доход своему владельцу, исходя из своих тарифных планов, ежесекундно, в реальном времени. Чем больше суперкаров у вас в гараже, тем больше доход от участия в гонках.
Улучшая суперкары, вы увеличиваете их доходность, улучшать суперкары можно в гараже, где у каждого суперкара 5 видов улучшений.
Маркетинг:
Honda S 2000
Цена 10 руб. - Доходность От 0.02 - до 0.42 в час!
Chevrole Chevelle SS
Цена 20 руб. - Доходность От 0.04 - до 0.84 в час!
Mitsubishi Eclipse GSX
Цена 30 руб. - Доходность От 0.06 - до 1.26 в час!
Toyota Supra MK4
Цена 40 руб. - Доходность От 0.08 - до 1.68 в час!
Mazda RX-7
Цена 50 руб. - Доходность От 0.10 - до 2.10 в час!
Honda S 2000 Sushi
Цена 60 руб. - Доходность От 0.12 - до 2.52 в час!
Chevrolet Camaro SS
Цена 70 руб. - Доходность От 0.14 - до 2.94 в час!
Nissan Skyline GT-R34
Цена 80 руб. - Доходность От 0.16 - до 3.36 в час!
Dodge Charger 1970
Цена 90 руб. - Доходность От 0.18 - до 3.78 в час!
Ford Mustang SVT
Цена 100 руб. - Доходность От 0.20 - до 4.2 в час!
Subaru WRX
Цена 120 руб. - Доходность От 0.24 - до 5.04 в час!
Ford Gran Torino
Цена 140 руб. - Доходность От 0.28 - до 6.88 в час!
Ford Mustang
Цена 160 руб. - Доходность От 0.32 - до 6.72 в час!
FMazda RX-7 FD3S Veilside
Цена 180 руб. - Доходность От 0.36 - до 7.56 в час!
Nissan 350Z GOLD
Цена 200 руб. - Доходность От 0.40 - до 8.40 в час!
Mitsubishi Eclipse Spyder
Цена 220 руб. - Доходность От 0.44 - до 9.24 в час!
Nissan Silvia S15
Цена 240 руб. - Доходность От 0.48 - до 10.08 в час!
Nissan 350Z, D.K.
Цена 260 руб. - Доходность От 0.52 - до 10.92 в час!
Trans Am
Цена 300 руб. - Доходность От 0.60 - до 12.60 в час!
Dodge Challenger SRT8
Цена 330 руб. - Доходность От 0.66 - до 13.86 в час!
Chevrolet Corvette Grand Sport
Цена 360 руб. - Доходность От 0.72 - до 15.12 в час!
Nissan GT-R R35
Цена 390 руб. - Доходность От 0.78 - до 16.38 в час!
Dodge Charger | Police car
Цена 420 руб. - Доходность От 0.84 - до 17.64 в час!
Porsche Cayman
Цена 450 руб. - Доходность От 0.90 - до 18.90 в час!
Shelby Mustang
Цена 480 руб. - Доходность От 0.96 - до 20.16 в час!
Nissan 370z
Цена 510 руб. - Доходность От 1.02 - до 21.42 в час!
Lexus LFA
Цена 540 руб. - Доходность От 1.08 - до 22.68 в час!
Dodge Charger Daytona
Цена 600 руб. - Доходность От 1.20 - до 25.20 в час!
Dodge Viper
Цена 660 руб. - Доходность От 1.32 - до 27.72 в час!
Chevrolet Camaro SS
Цена 720 руб. - Доходность От 1.44 - до 30.24 в час!
Aston Martin DB9
Цена 780 руб. - Доходность От 1.56 - до 32.76 в час!
Ferrari 458 Italia
Цена 840 руб. - Доходность От 1.68 - до 35.28 в час!
McLaren MP4-12C
Цена 900 руб. - Доходность От 1.80 - до 37.80 в час!
Lamborghini Aventador
Цена 960 руб. - Доходность От 1.92 - до 40.32 в час!
Ferrari FXX
Цена 1020 руб. - Доходность От 2.04 - до 42.84 в час!
Bugatti Veyron
Цена 1080 руб. - Доходность От 2.16 - до 45.36 в час!
РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
8%-3% на вывод
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:
Payeer, Qiwi, Free-Kassa, Яндекс Деньги
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