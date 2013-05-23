fastfurious-supercars.org - FAST FURIOUS SUPER CARS - Экономические игры | MMGP
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fastfurious-supercars.org - FAST FURIOUS SUPER CARS

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 19,516
Благодарностей: 215
УГ: 20
КП: 0.046
fastfurious-supercars.org - FAST FURIOUS SUPER CARS

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 29.11.2017


FAST FURIOUS SUPER CARS


Цитата:
FAST FURIOUS SUPER CARS - это увлекательный и уникальный проект, который дает возможность заработка и вывода реальных денег! Зарабатывайте играя! Все что от Вас требуется это зарегистрироваться в нашем проекте, развивать свой гараж и получать стабильный доход! Выводите заработанные деньги на свои кошелки, либо покупайте дополнительные суперкары - и получайте еще больше прибыли!
Об игре:

Каждому участнику предстоит участвовать в уличных гонках на своих суперкарах, которые в свою очередь будут приносить доход своему владельцу, исходя из своих тарифных планов, ежесекундно, в реальном времени. Чем больше суперкаров у вас в гараже, тем больше доход от участия в гонках.




Улучшая суперкары, вы увеличиваете их доходность, улучшать суперкары можно в гараже, где у каждого суперкара 5 видов улучшений.

Маркетинг:


Honda S 2000
Цена 10 руб. - Доходность От 0.02 - до 0.42 в час!
Chevrole Chevelle SS
Цена 20 руб. - Доходность От 0.04 - до 0.84 в час!
Mitsubishi Eclipse GSX
Цена 30 руб. - Доходность От 0.06 - до 1.26 в час!
Toyota Supra MK4
Цена 40 руб. - Доходность От 0.08 - до 1.68 в час!
Mazda RX-7
Цена 50 руб. - Доходность От 0.10 - до 2.10 в час!
Honda S 2000 Sushi
Цена 60 руб. - Доходность От 0.12 - до 2.52 в час!
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Цена 70 руб. - Доходность От 0.14 - до 2.94 в час!
Nissan Skyline GT-R34
Цена 80 руб. - Доходность От 0.16 - до 3.36 в час!
Dodge Charger 1970
Цена 90 руб. - Доходность От 0.18 - до 3.78 в час!
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Цена 100 руб. - Доходность От 0.20 - до 4.2 в час!
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Цена 120 руб. - Доходность От 0.24 - до 5.04 в час!
Ford Gran Torino
Цена 140 руб. - Доходность От 0.28 - до 6.88 в час!
Ford Mustang
Цена 160 руб. - Доходность От 0.32 - до 6.72 в час!
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Цена 200 руб. - Доходность От 0.40 - до 8.40 в час!
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Цена 220 руб. - Доходность От 0.44 - до 9.24 в час!
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Цена 240 руб. - Доходность От 0.48 - до 10.08 в час!
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Цена 260 руб. - Доходность От 0.52 - до 10.92 в час!
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Цена 300 руб. - Доходность От 0.60 - до 12.60 в час!
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Цена 330 руб. - Доходность От 0.66 - до 13.86 в час!
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Dodge Charger | Police car
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Porsche Cayman
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Shelby Mustang
Цена 480 руб. - Доходность От 0.96 - до 20.16 в час!
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Цена 510 руб. - Доходность От 1.02 - до 21.42 в час!
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