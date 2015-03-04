Выигравшая в лотерею полмиллиарда рублей Власова жалуется, что "всё тяжело" - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

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Выигравшая в лотерею полмиллиарда рублей Власова жалуется, что "всё тяжело"









Напомним, что она уже является пенсионерской и до выхода на заслуженный отдых много лет проработала в страховой компании. И даже после назначения ей пенсии она не сидела сложа руки, а торговала пирожками на местном рынке, скорее всего пытаясь помочь деньгами своей дочери Екатерине Евдокимовой. Билеты "Русского лото" покупала часто и свой "счастливый билетик" чуть не выбросила в мусор, когда её внучка вначале ей "доложила", что он ничего не выиграл. Однако, она решила перепроверить билет сама и была очень удивлена, что угадала в ряд сразу 15 выигрышных номеров за что и получила огромный выигрыш. Вернее в руки она его ещё не получила, а это событие состоится только недели через 3-4, то есть на Новый год.



Сама госпожа Власова старается сейчас поменьше общаться с прессой, а вот её близкие и в частности дочь Екатерина жалуются журналистам российских СМИ, что раньше мол мама приторговывала пирожками и имела прибавку в пенсии, а сейчас они уже и не знают как прожить этот месяц и надеются только на её пенсию. Видимо фигура нового российского миллионера пока торгующего на рынке пирожками как-то не укладывается в эту логику и действительно - журналисты ведь могут и "заклевать" своими расспросами и фото- или видеосъемкой, если вдруг Наталья появится на рынке с корзинкой еды на продажу.



Единственно, пока сама Наталья поделилась своими впечатлениями от поездки в Москву в офис "Столото" - это организатор лотереи и куда она и сдала на экспертизу свой билет. Она говорит, что та поездка влетела ей в "копеечку" и пришлось влезть даже в долги, чтобы купить новую куртку и сапоги - в старых было стыдно ехать в первопрестольную. Однако женщины с рынка, "коллеги по цеху", так сказать, вошли в её положение и помогли ей средствами.



Так что вот она - "нелегкая доля" нового российского миллионера и кстати, она ещё будет обязана заплатить налог с выигрыша в размере 65 млн рублей. Наверное это только начало её приключений в мире денег и по-возможности будем следить какие ещё "подводные камни" ждут её на этом тяжелом пути к деньгам.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5a1f3e3d3c33b РИА-Новости сообщили, что Наталья Власова, которая в начале этого месяца выиграла в лотерею "Русское лото" пол миллиарда рублей жалуется родным, что мол какой же "тяжёлый груз" на неё вдруг свалился.Напомним, что она уже является пенсионерской и до выхода на заслуженный отдых много лет проработала в страховой компании. И даже после назначения ей пенсии она не сидела сложа руки, а торговала пирожками на местном рынке, скорее всего пытаясь помочь деньгами своей дочери Екатерине Евдокимовой. Билеты "Русского лото" покупала часто и свой "счастливый билетик" чуть не выбросила в мусор, когда её внучка вначале ей "доложила", что он ничего не выиграл. Однако, она решила перепроверить билет сама и была очень удивлена, что угадала в ряд сразу 15 выигрышных номеров за что и получила огромный выигрыш. Вернее в руки она его ещё не получила, а это событие состоится только недели через 3-4, то есть на Новый год.Сама госпожа Власова старается сейчас поменьше общаться с прессой, а вот её близкие и в частности дочь Екатерина жалуются журналистам российских СМИ, что раньше мол мама приторговывала пирожками и имела прибавку в пенсии, а сейчас они уже и не знают как прожить этот месяц и надеются только на её пенсию. Видимо фигура нового российского миллионера пока торгующего на рынке пирожками как-то не укладывается в эту логику и действительно - журналисты ведь могут и "заклевать" своими расспросами и фото- или видеосъемкой, если вдруг Наталья появится на рынке с корзинкой еды на продажу.Единственно, пока сама Наталья поделилась своими впечатлениями от поездки в Москву в офис "Столото" - это организатор лотереи и куда она и сдала на экспертизу свой билет. Она говорит, что та поездка влетела ей в "копеечку" и пришлось влезть даже в долги, чтобы купить новую куртку и сапоги - в старых было стыдно ехать в первопрестольную. Однако женщины с рынка, "коллеги по цеху", так сказать, вошли в её положение и помогли ей средствами.Так что вот она - "нелегкая доля" нового российского миллионера и кстати, она ещё будет обязана заплатить налог с выигрыша в размере 65 млн рублей. Наверное это только начало её приключений в мире денег и по-возможности будем следить какие ещё "подводные камни" ждут её на этом тяжелом пути к деньгам.Специально для mmgp.ru

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