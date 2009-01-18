Путешествие в подарок - Путешествия | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Путешествие в подарок

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Любите отдыхать и путешествовать по различным городам и странам? Тогда этот раздел для вас. Отзывы о гостиницах. Путеводители. Мнения форумчан.
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Старый Сегодня, 03:05
#1
MMGP
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 13,802
Благодарностей: 4,844
УГ: 26
подарки
награды Волшебный горшочек 
Путешествие в подарок
путешествие в подарок оно же по сертификату - кто участвовал?
бывает бесплатно дарят как бонус за покупку или участие в розыгрышах
какие плюсы и минусы? стоит ли отправляться в такое путешествие?
__________________
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tiu-bik вне форума  
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