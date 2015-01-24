В ФРГ карточные шулера использовали "фонящие карты",чтобы обыгрывать своих соперников - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

Немецкий электронный ресурс "bz-berlin.de
" поведал историю о том, как год назад на мусороперерабатывающее предприятие в одном из городов Германии доставили мешки с мусором из Берлина. И когда мусоровоз проезжал через рамку радиационного контроля, то приборы подали сигнал о наличии радиации, причем радиационный фон оказался повышенный. В таком случае по инструкции требуется разобрать мусор и найти источники радиации, чем и занялись рабочие этого завода.
В итоге приборы указали в качестве источников радиации сначала на несколько фонящих кружков, а затем были найдены игральные карты из которых и были вырезаны эти кружки. Все находки были отправлены в полицию, которая затем и подтвердила, что таким образом обычно уничтожают использованные в нечестной игре карты, чтобы ими больше не могли воспользоваться другие шулеры.
В результате кропотливой работы в течение почти 1 года, полицейским удалось установить место откуда прибыли эти карты на завод. На сайте берлинской полиции они разместили отчёт о том, что 16 ноября 2017 г. ими был проведен обыск во вьетнамском ресторане в одной из промзон Берлина. Полицейские очень старались и обнаружили ещё 13 подобных кружков, что и год назад. Как выяснилось и эти кружки фонили, однако, установленный в результате исследования радиоактивный изотоп йод-125 разрешен для применения в медицинских приборах для лечения раковых больных и в полиции пояснили, что на этот раз уровень излучения был не опасным.
Это заведение общепита принадлежит бывшей сорокалетней гражданке Вьетнама и когда корреспондент издания "bz-berlin.de" попытался с ней пообщаться насчет прошедшего обыска, то та ушла в "несознанку" и сказала, ничего не знает про эти фонящие карты.
Ресурс "bz-berlin.de" отмечает, что все фонившие карты были только одной масти и по мнению журналистов такой "помощью" можно воспользоваться при игре в покер. В теории игрок мог прятать на себе небольшой детектор, который и помогал определять ему некоторые карты соперника, что давало преимущество в игре и соответственно, нечестный заработок. Полиция подробностей не раскрывает, видимо опасаясь, что кто-то другой сможет повторить этот опыт.
Специально для mmgp.ru
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