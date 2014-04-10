Биткоин установил исторический максимум в 11427$, а затем резко обвалился ниже 9000$ - Горячие новости | MMGP
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Биткоин установил исторический максимум в 11427$, а затем резко обвалился ниже 9000$

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Старый Сегодня, 01:58
#1
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Биткоин установил исторический максимум в 11427$, а затем резко обвалился ниже 9000$


Курс биткоина обвалился в среду на фоне серии сбоев в работе крупнейших криптобирж США. Начав день на отметках выше 11 тысяч долларов за единицу и установив в ходе новый исторический максимум в 11427 долларов, к вечеру самая популярная криптовалюта мира обесценилась более чем на 20%.

По данным Coinmarketcap, курс снизился до 10004 доллара за единицу, а держатели монет чуть больше чем за 5 часов обеднели на 23 млрд долларов. Как сообщает zerohegde, в моменте биткоин падал ниже 9000 долларов после того, как ряд площадок по торговле криптовалютами и платформ для их обмена ушли в офлайн из-за технических проблем.

Сбой коснулся крупнейшей в США криптобиржи Coinbase, количество зарегистрированных пользователей которой превышает 12 млн человек, а также ее профессиальной трейдинговой платформы GDAX. Перестали работать площадки Gemini и Bitstamp.

Как сообщает Business Insider, глава операций Coinbase Дейв Фармер заявил, что сбой связан с наплывом клиентов, по количеству которых в среду биржа установила новый исторический рекорд. Он пообещал, что операции "будут полностью восстановлены в течение нескольких часов".

С начала года курс биткоина вырос почти в 10 раз, и за это большинство криптоплощадок переживали сбои, напоминает Bloomberg. Coinbase прекращала работу из-за технических проблем в июне, тогда же резкий обвал в режиме flash crash пережил эфир.

Источник

добавлено через 50 минут
А вообще не удивительно, что курс спал.
Биржи лагают просто жесть, закрываю ордер, а оно еще думает несколько секунд или вообще не закрывается и ошибки разные выдает. А в таком деле секунда может стать решающей как-никак.
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Последний раз редактировалось Aliaksandre; Сегодня в 02:48. Причина: Добавлено сообщение
Aliaksandre вне форума  
Старый Сегодня, 03:02
#2
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Имя: Евгений
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Re: Биткоин установил исторический максимум в 11427$, а затем резко обвалился ниже 90
Цитата:
Сообщение от Aliaksandre Посмотреть сообщение
Биржи лагают просто жесть
очень большой наплыв желающих заработать на скачках курса, что сервера не выдерживают
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Evgehka вне форума  
Старый Сегодня, 06:11
#3
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Имя: Александр
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Инвестирую в: Свой бизнес
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Автор темы Re: Биткоин установил исторический максимум в 11427$, а затем резко обвалился ниже 90
а биток медленно но уверенно все возвращает свои позиции
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Aliaksandre вне форума  
Старый Сегодня, 07:39
#4
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Re: Биткоин установил исторический максимум в 11427$, а затем резко обвалился ниже 90
Первый звоночек уже прошел
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