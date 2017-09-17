Emining - Бонус 100 Gh\s (btc, ltc, doge, ether, zcash) - Заработок Криптовалют | MMGP

Vad1mkaT1000 Интересующийся

Имя: Вадим Пол: Мужской Возраст: 32 Адрес: Севастополь Инвестирую в: Другое Регистрация: 17.09.2017 Сообщений: 19 Благодарностей: 2 УГ: 0 КП: 0.000

Emining - Бонус 100 Gh\s (btc, ltc, doge, ether, zcash)

http://emining.club/?rinvite=Vad1mka1985



О компании



Наша команда предоставляет удобный сервис для добычи криптовалюты путем облачного майнинга. Мы постарались сделать облачный майнинг доступным для всех, независимо от опыта. Мы стремимся показать, что майнинг сегодня — это не так туманно и запутанно и хотим дать возможность попробовать добывать криптовалюту всем желающим.

Благодаря облачному майнингу, вам не придется тратиться на дорогостоящее оборудование и затраты на его работу, поэтому порог вхождения минимален.



Какие криптовалюты можно майнить?



Мы предлагаем вам добывать следующие криптовалюты: Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) Ethereum (ETH), Zcash (ZEC).



Продолжительность контракта.



Все контракты не имеют срока годности. В любой момент вы можете обменять вашу мощность на любую криптовалюту, предложенную сервисом. Обращаем ваше внимание, что минимальное количество мощности для обмена на криптовалюту составляет 1000 GHS.

*Бонусная мощность обмену на криптовалюты не подлежит.（Кстати заметил что бонус 100 Gh\s на 30 дней, что как по мне, даже хорошо. Имхо!）



Покупка и продажа мощности



Минимальные депозиты: 0.005 BTC, 0.01 LTC/ETH/ZEC, 50 DOGE.



Для приобретения мощности Вам необходимо сгенерировать кошелек в личном кабинете и перевести на него необходимое количество криптовалюты. Зачисление средств происходит от нескольких минут до 24 часов. После зачисления Вы можете обменять криптовалюту на мощность через раздел Обмена, кликнув соответствующую кнопку. Обмен произойдет моментально.



Можно ли продать мощность?



Да, но только при достижении минимального объема в 1000GHS(sha256)



Комиссия



Комиссия при пополнении: 0% (Вы оплачиваете только комиссию сети).

При обмене криптовалюты на мощность: 0%

При обмене мощности на криптовалюту: от 5%

При обмене криптовалюты на другую криптовалюту: от 5%

Комиссия на вывод: 0% (Вы оплачиваете только комиссию сети). Miner/Tx комиссия: 0.0008 BTC, 0.002 LTC, 0.005 ETH/ZEC 1 DOGE



Как осуществить вывод?



Для того, чтобы осуществить вывод средств с баланса аккаунта на кошелек следуйте инструкции:

Зайдите в соответствующий раздел, нажав на пункт меню Вывод

Выберите необходимую криптовалюту и желаемую сумму, после чего нажмите Вывод.

Вывод будет произведен автоматически. Свяжитесь с нашей службой технической поддержки, если это не произошло в течение 24 часов.

Зайдите на вашу электронную почту, и подвердите вывод в полученном письме.



Ограничения на вывод



Сервис не взымает собственных комиссий на вывод, но обращаем ваше внимание, что каждый вывод облагается комиссией сети (плата за транзакцию) которая выплачивается за обработку и подтверждение транзакций:

Минимальная сумма: 0.002 BTC, 0.1 LTC/ETH/ZEC, 6000 DOGE.

Miner/Tx комиссия: 0.0008 BTC, 0.002 LTC, 0.005 ETH/ZEC 1 DOGE.

Максимальное количество выводов в сутки: 1.



Партнерская программа



Вы получаете 10%-ый бонус за каждое пополнение, совершенное любым из ваших приглашенных рефералов, а так же 10% от суммы их прибыли в сервисе.





Мой депозит -925 doge

https://live.blockcypher.com/doge/tx...d4653f039fc561



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям. Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на Вас. Я не несу ответственности за ваши решения. Бонус при регистрации 100 Gh\sО компанииНаша команда предоставляет удобный сервис для добычи криптовалюты путем облачного майнинга. Мы постарались сделать облачный майнинг доступным для всех, независимо от опыта. Мы стремимся показать, что майнинг сегодня — это не так туманно и запутанно и хотим дать возможность попробовать добывать криптовалюту всем желающим.Благодаря облачному майнингу, вам не придется тратиться на дорогостоящее оборудование и затраты на его работу, поэтому порог вхождения минимален.Какие криптовалюты можно майнить?Мы предлагаем вам добывать следующие криптовалюты: Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) Ethereum (ETH), Zcash (ZEC).Продолжительность контракта.Все контракты не имеют срока годности. В любой момент вы можете обменять вашу мощность на любую криптовалюту, предложенную сервисом. Обращаем ваше внимание, что минимальное количество мощности для обмена на криптовалюту составляет 1000 GHS.*Бонусная мощность обмену на криптовалюты не подлежит.（Кстати заметил что бонус 100 Gh\s на 30 дней, что как по мне, даже хорошо. Имхо!）Покупка и продажа мощностиМинимальные депозиты: 0.005 BTC, 0.01 LTC/ETH/ZEC, 50 DOGE.Для приобретения мощности Вам необходимо сгенерировать кошелек в личном кабинете и перевести на него необходимое количество криптовалюты. Зачисление средств происходит от нескольких минут до 24 часов. После зачисления Вы можете обменять криптовалюту на мощность через раздел Обмена, кликнув соответствующую кнопку. Обмен произойдет моментально.Можно ли продать мощность?Да, но только при достижении минимального объема в 1000GHS(sha256)КомиссияКомиссия при пополнении: 0% (Вы оплачиваете только комиссию сети).При обмене криптовалюты на мощность: 0%При обмене мощности на криптовалюту: от 5%При обмене криптовалюты на другую криптовалюту: от 5%Комиссия на вывод: 0% (Вы оплачиваете только комиссию сети). Miner/Tx комиссия: 0.0008 BTC, 0.002 LTC, 0.005 ETH/ZEC 1 DOGEКак осуществить вывод?Для того, чтобы осуществить вывод средств с баланса аккаунта на кошелек следуйте инструкции:Зайдите в соответствующий раздел, нажав на пункт меню ВыводВыберите необходимую криптовалюту и желаемую сумму, после чего нажмите Вывод.Вывод будет произведен автоматически. Свяжитесь с нашей службой технической поддержки, если это не произошло в течение 24 часов.Зайдите на вашу электронную почту, и подвердите вывод в полученном письме.Ограничения на выводСервис не взымает собственных комиссий на вывод, но обращаем ваше внимание, что каждый вывод облагается комиссией сети (плата за транзакцию) которая выплачивается за обработку и подтверждение транзакций:Минимальная сумма: 0.002 BTC, 0.1 LTC/ETH/ZEC, 6000 DOGE.Miner/Tx комиссия: 0.0008 BTC, 0.002 LTC, 0.005 ETH/ZEC 1 DOGE.Максимальное количество выводов в сутки: 1.Партнерская программаВы получаете 10%-ый бонус за каждое пополнение, совершенное любым из ваших приглашенных рефералов, а так же 10% от суммы их прибыли в сервисе.Мой депозит -925 dogeТема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям. Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на Вас. Я не несу ответственности за ваши решения.

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