Emining - Бонус 100 Gh\s (btc, ltc, doge, ether, zcash) - Заработок Криптовалют | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP виртуально, а зарабатывай реальные деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 432,769 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Emining - Бонус 100 Gh\s (btc, ltc, doge, ether, zcash)

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Сайты, программы, краны, схемы и другие способы заработка криптовалют
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:42
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:00
#1
Интересующийся
 
Имя: Вадим
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Севастополь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 17.09.2017
Сообщений: 19
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Emining - Бонус 100 Gh\s (btc, ltc, doge, ether, zcash)
Бонус при регистрации 100 Gh\s
http://emining.club/?rinvite=Vad1mka1985

О компании

Наша команда предоставляет удобный сервис для добычи криптовалюты путем облачного майнинга. Мы постарались сделать облачный майнинг доступным для всех, независимо от опыта. Мы стремимся показать, что майнинг сегодня — это не так туманно и запутанно и хотим дать возможность попробовать добывать криптовалюту всем желающим.
Благодаря облачному майнингу, вам не придется тратиться на дорогостоящее оборудование и затраты на его работу, поэтому порог вхождения минимален.

Какие криптовалюты можно майнить?

Мы предлагаем вам добывать следующие криптовалюты: Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) Ethereum (ETH), Zcash (ZEC).

Продолжительность контракта.

Все контракты не имеют срока годности. В любой момент вы можете обменять вашу мощность на любую криптовалюту, предложенную сервисом. Обращаем ваше внимание, что минимальное количество мощности для обмена на криптовалюту составляет 1000 GHS.
*Бонусная мощность обмену на криптовалюты не подлежит.（Кстати заметил что бонус 100 Gh\s на 30 дней, что как по мне, даже хорошо. Имхо!）

Покупка и продажа мощности

Минимальные депозиты: 0.005 BTC, 0.01 LTC/ETH/ZEC, 50 DOGE.

Для приобретения мощности Вам необходимо сгенерировать кошелек в личном кабинете и перевести на него необходимое количество криптовалюты. Зачисление средств происходит от нескольких минут до 24 часов. После зачисления Вы можете обменять криптовалюту на мощность через раздел Обмена, кликнув соответствующую кнопку. Обмен произойдет моментально.

Можно ли продать мощность?

Да, но только при достижении минимального объема в 1000GHS(sha256)

Комиссия

Комиссия при пополнении: 0% (Вы оплачиваете только комиссию сети).
При обмене криптовалюты на мощность: 0%
При обмене мощности на криптовалюту: от 5%
При обмене криптовалюты на другую криптовалюту: от 5%
Комиссия на вывод: 0% (Вы оплачиваете только комиссию сети). Miner/Tx комиссия: 0.0008 BTC, 0.002 LTC, 0.005 ETH/ZEC 1 DOGE

Как осуществить вывод?

Для того, чтобы осуществить вывод средств с баланса аккаунта на кошелек следуйте инструкции:
Зайдите в соответствующий раздел, нажав на пункт меню Вывод
Выберите необходимую криптовалюту и желаемую сумму, после чего нажмите Вывод.
Вывод будет произведен автоматически. Свяжитесь с нашей службой технической поддержки, если это не произошло в течение 24 часов.
Зайдите на вашу электронную почту, и подвердите вывод в полученном письме.

Ограничения на вывод

Сервис не взымает собственных комиссий на вывод, но обращаем ваше внимание, что каждый вывод облагается комиссией сети (плата за транзакцию) которая выплачивается за обработку и подтверждение транзакций:
Минимальная сумма: 0.002 BTC, 0.1 LTC/ETH/ZEC, 6000 DOGE.
Miner/Tx комиссия: 0.0008 BTC, 0.002 LTC, 0.005 ETH/ZEC 1 DOGE.
Максимальное количество выводов в сутки: 1.

Партнерская программа

Вы получаете 10%-ый бонус за каждое пополнение, совершенное любым из ваших приглашенных рефералов, а так же 10% от суммы их прибыли в сервисе.


Мой депозит -925 doge
https://live.blockcypher.com/doge/tx...d4653f039fc561

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям. Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на Вас. Я не несу ответственности за ваши решения.
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

vk.com/cryptocloudmine
Vad1mkaT1000 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:42
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
freedogecoin.win,от 1 DOGE,120 минут,накопительный,вывод от 50 DOGE chibis00 Краны 3 27.11.2017 22:29
instant-doge.eu Новый генератор DOGE с бонусами, от 5 минут. Накопительный 120 DOGE chibis00 Краны 3 07.10.2017 08:16
Европол предупредил о растущей роли Zcash, Monero и Ether в киберпреступности Анна Чернобай Новости криптовалют 0 03.10.2017 22:25

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Wolfcron
Wolfcron, Captatrix, Speedyyboy
От Wolfcron в разделе «Список интернет мошенников»
Аватара нет
Предлагаю потестировать демо версию советника
От snmax в разделе «Программное обеспечение»
Аватар impressed85
MasterCard Identity Check упростит авторизацию онлайн-платежей
От impressed85 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Перепутала: учительница в Беларуси нечаянно рассчиталась фальшивыми купюрами
От Aliaksandre в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар МОЛ
Украине предсказали дефолт после национализации Приватбанка
От МОЛ в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар mtombo
NeXgen Energy - www.nexgenenergy.net
От mtombo в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
432,769
Тем
501,909
Сообщений
12,587,982

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram