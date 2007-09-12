6 крутых вещей, которые можно приобрести вместо iPhone X - Горячие новости | MMGP
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6 крутых вещей, которые можно приобрести вместо iPhone X

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Старый Сегодня, 00:22
#1
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6 крутых вещей, которые можно приобрести вместо iPhone X
Названы шесть крутых вещей, которые можно приобрести вместо iPhone X стоимостью 92000 рублей. За эти деньги можно шесть раз слетать в Нижневартовск, два года есть шаурму, купить 0,2 биткоина или прожить почти сутки в самой дорогой столичной квартире.


За сумму стоимости смартфона от Apple можно шестикратно слетать из столицы Нижневартовск и назад. Северный город известен памятником буровой установке, похожей на инопланетного захватчика.

92000 рублей эквивалентны 0,2 биткоина по современному курсу. В начале ноября курс составлял $7000/ 1 ВТС. В отличии от постепенно дешевеющего гаджета, криптовалюта может вырасти в цене в несколько раз, а это – выгодная инвестиция. За эти же деньги можно приобрести пару красивых моноблоков – тонких гаджетов, соединяющих монитор и компьютер. К примеру, стоимость Acer Aspire Z 24 (с диагональю экрана 24 дюйма и процессором Intel Core седьмого поколения 7) позволит купить два таких устройства.

На 92000 можно ежедневно есть шаурму на протяжении двух лет. Или купить 40 Тбайт памяти для компьютера, к примеру - пять восьмибайтовых Toshiba X300. Также за такую сумму можно снять самую дорогую московскую квартиру на 18 часов в Бутиковском переулке. Ежемесячная аренда ее стоит 3,5 млн рублей.

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Старый Сегодня, 00:37
#2
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Re: 6 крутых вещей, которые можно приобрести вместо iPhone X
Есть два года шаурму или 18 часов тусоваться в московских апартаментах - это конечно супер "крутые вещи"
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simon вне форума  
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