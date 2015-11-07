Акция "Бонусы за посты" от InstaForex - Конкурсы от ДЦ и частных спонсоров | MMGP

Брокерская компания InstaForex проводит акцию "Бонусы за посты". Каждый Ваш пост (от слова "post"- сообщение) на форуме может принести Вам дополнительный заработок при торговле на FOREX !
Основными целями акции являются: поощрение общения, а так же возможность попробовать торговлю на рынке FOREX на реальном счете без вложения собственных средств, и, в случае успешной работы, вывести полученную прибыль.
Общайтесь, накапливайте знания в трейдинге, получайте наши подарки (бонусы), торгуйте на бонусах, абсолютно ничем не рискуя, выводите реальные деньги от торговли - все это вам предоставляет InstaForex.
https://www.forexdengi.com/threads/7...ngi.com/#BWZQV