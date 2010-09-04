Сводный бюджет Украины вышел в плюс на 31 млрд грн - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

Сводный бюджет Украины за январь-октябрь 2017 года выполнен с профицитом на уровне 31,2 млрд грн против 26,866 млрд грн дефицита за аналогичный период предыдущего года.
Согласно данным НБУ, доходы сводного госбюджета за этот период составили 824,189 млрд грн, расходы – 792,927 млрд грн.
По данным НБУ, профицит государственного бюджета в январе-октябре составил 1,4 млрд грн против дефицита в 60,3 млрд грн, за аналогичный период прошлого года.
Доход государственного бюджета за этот период составил 647,469 млрд грн, расходы – 646,241 млрд грн, пишет «Униан».
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