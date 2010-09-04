Сеть Arby's поглощает конкурента Buffalo Wild Wings за $2,9 млрд - Горячие новости | MMGP
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Сеть Arby's поглощает конкурента Buffalo Wild Wings за $2,9 млрд

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Сеть Arby's поглощает конкурента Buffalo Wild Wings за $2,9 млрд

Сделка не предполагает создание одной крупнейшей сети быстрого питания: Buffalo Wild Wings останется независимым подразделением.

Согласно совместного пресс-релиза компаний, американская сеть ресторанов быстрого питания Arby's Restaurant Group договорилась о приобретении конкурирующей Buffalo Wild Wings Inc. Сумма сделки составит $2,9 млрд.

Сообщается, что компания Arby's предложила $157 за каждую акцию Buffalo Wild Wings, что на 38% превышает средние котировки бумаг за 30 сессий до 13 ноября, когда впервые появились слухи о возможном слиянии компаний.

Сделку предполагается закрыть в первом квартале 2018 года. Стороны условились, что после закрытия сделки Buffalo Wild Wings останется независимым подразделением в составе Arby's.

Самая старая компания из данных двух – Arby's. Она была основана в 1964 году. В заведениях продаются различные бургеры, а сеть ресторанов насчитывает более 3,3 тыс. ресторанов в 7 странах.

Buffalo Wild Wings, в свою очередь, была создана в 1982 году, а ее специализацией являются блюда из курицы. Сеть ресторанов быстрого питания Buffalo Wild Wings включает 1,25 тыс. заведений в 10 странах.

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