Инвесторы активно вкладывают в первичную недвижимость столицы - Горячие новости | MMGP
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Инвесторы активно вкладывают в первичную недвижимость столицы

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Инвесторы активно вкладывают в первичную недвижимость столицы

На рынке недвижимости Киева и области отмечается позитивная динамика активного инвестирования.

Такие выводы можно сделать из очередного аналитического отчета, подготовленного компанией "Альянс Новобуд".

Согласно отчету, интерес к недвижимости в октябре вырос как в Киеве, так и в пригороде. Отмечается, что уровень спроса на недвижимость в пригороде сохраняется на протяжении последнего года, а на недвижимость в Киеве – с начала 2016 года.

Аналитики считают, что через 5-7 месяцев станет ясно, является ли фиксируемая динамика долгосрочным трендом.

Эксперты компании уже сейчас говорят, что имеются все основания прогнозировать усиление заинтересованности инвесторов в приобретении жилья на первичном рынке. По их мнению, именно уровень ставок по депозитам станет определяющим для перспектив рынка недвижимости в ближайшее время. Сейчас ставки невысокие, а значит, привлекательность инвестирования в строительство увеличивается.

Аналитики добавляют, что еще одним весомым фактором являются риски девальвации национальной валюты, частично реализовавшиеся в сентябре-октябре текущего года.

Если же ситуация в дальнейшем будет более-менее стабильной, то в "Альянс Новобуд" ожидают дальнейшее оживление рынка и, как следствие, постепенное повышение цен на недвижимость.

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