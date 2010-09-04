Инвесторы активно вкладывают в первичную недвижимость столицы - Горячие новости | MMGP

На рынке недвижимости Киева и области отмечается позитивная динамика активного инвестирования.
Такие выводы можно сделать из очередного аналитического отчета, подготовленного компанией "Альянс Новобуд".
Согласно отчету, интерес к недвижимости в октябре вырос как в Киеве, так и в пригороде. Отмечается, что уровень спроса на недвижимость в пригороде сохраняется на протяжении последнего года, а на недвижимость в Киеве – с начала 2016 года.
Аналитики считают, что через 5-7 месяцев станет ясно, является ли фиксируемая динамика долгосрочным трендом.
Эксперты компании уже сейчас говорят, что имеются все основания прогнозировать усиление заинтересованности инвесторов в приобретении жилья на первичном рынке. По их мнению, именно уровень ставок по депозитам станет определяющим для перспектив рынка недвижимости в ближайшее время. Сейчас ставки невысокие, а значит, привлекательность инвестирования в строительство увеличивается.
Аналитики добавляют, что еще одним весомым фактором являются риски девальвации национальной валюты, частично реализовавшиеся в сентябре-октябре текущего года.
Если же ситуация в дальнейшем будет более-менее стабильной, то в "Альянс Новобуд" ожидают дальнейшее оживление рынка и, как следствие, постепенное повышение цен на недвижимость.
Источник
.