Инвестор призвал избавляться от Bitcoin - Bitcoin | MMGP
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Инвестор призвал избавляться от Bitcoin

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Инвестор призвал избавляться от Bitcoin
Американский инвестор, основатель группы Vanguard Джек Богл советует держаться подальше от Bitcoin и не выводить деньги из традиционных активов ради него.


Цитата:
"Бегите от Bitcoin , как от чумы. Я ясно выразился?",
- ответил господин Богл на вопрос аудитории на пресс-конференции в Нью-Йорке, передает Bloomberg.

Цитата:
"У Bitcoin нет нормы прибыли. У облигаций есть купон, у акций есть прибыль и дивиденды, у золота ничего нет. У Bitcoin же нет вообще никакой поддержки, кроме надежды, что когда-нибудь вы продадите его дороже, чем купили",
- объяснил Джек Богл.

Ранее стоимость криптовалюты Bitcoin превысила новую рекордную отметку в $11 тыс.

Напомним, в сентябре генеральный директор банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон назвал Bitcoin "мошенничеством", заявив, что, если бы в банке были трейдеры, работающие с криптовалютой, он бы "в секунду уволил" их.

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