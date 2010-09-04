Совладелец телеканала Интер покупает украинскую "дочку" Сбербанка - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP

По неофициальной информации, бизнесмен Валерий Хорошковский завершит сделку по покупке банка в следующем году.
Интернет издание liga.net, ссылаясь на свой источник в банковских кругах, сообщило о том, что российский Сбербанк продает свою украинскую "дочку" бизнесмену, совладельцу украинского телеканала Интер, Валерию Хорошковскому. Источник предполагает, что сделка будет закрыта в первом квартале 2018 года.
Отмечается также, что украинская "дочка" Сбербанка после смены собственника также перенесет свой главный офис с улицы Владимирской в Киеве на Печерск. Однако издание подчеркивает, что Национальный банк Украины и Антимонопольный комитет Украины пока не смогли подтвердить эту информацию.
Напомним, что не так давно другую украинскую "дочку" Сбербанка, львовский VS Банк, НБУ разрешил приобрести бизнесмену Сергею Тигипко, которому принадлежит ТАСком банк.
Как ранее заявляла заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, на дочернее финучреждение Сбербанка есть потенциальный покупатель. Она также добавляла, что имеются заинтересованные покупатели и на Проминвестбанк. На тот момент они не подавали документы в НБУ.
В Украине Валерий Хорошковский занимал пост министра финансов, а также возглавлял Службу безопасности Украины (СБУ) при президентстве Виктора Януковича.
Сейчас бизнесмен проживает в Монако.
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