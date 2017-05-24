Claimers одновременный майнинг DOGE BTC и Musiccoin + кран - Краны | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 432,769 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Claimers одновременный майнинг DOGE BTC и Musiccoin + кран

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Всё о кранах криптовалют. Популярные краны и способы заработка на них
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:42
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 23:45
#1
Интересующийся
 
Имя: Вадим
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Севастополь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 17.09.2017
Сообщений: 19
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Claimers одновременный майнинг DOGE BTC и Musiccoin + кран
Регистрация: http://claimers.xyz/?r=226
О Проекте
Claimers - это настоящий облачный майнинг! Вы получаете деньги за аренду вычислительной мощности видеокарт! Просто зарегистрируйтесь, купите необходимое количество мощности и занимайтесь своими делами, пока деньги будут капать на Ваш счет.

Вы арендуете только реальные мощности.
В любой момент можно будет продать мощность системе (в разработке).
Начисления происходят от одного до десяти раз в сутки, в зависимости от поступления средств на кошелек от майнинга.
Вывести заработанные средства можно в любой валюте: Bitcoin, Dogecoin, Musiccoin (в случае продолжения майнинга валюты).
Чем больше Вы арендуете мощности тем больше будете получать монеток.
Приводи своих друзей и получай 12% от суммы их покупок.
Вы всегда можете посмотреть сколько мощности находится на продаже, графические карты активно докупаются и выставляются на продажу. Мы имеем хороших поставщиков, которые за короткий промежуток времени (2-3 дня) доставят к нам видеокарты, которые будут сразу подключены.
На данный момент представлена только та ферма, которая находится в аренде пользователями.
Давайте сотрудничать и всё будет хорошо
Для вывода заработанных средств необходима регистрация и вход в личный кабинет.

Старт: 29.10.2017г.
Майнинг:
Одновременно - BTC, Dogecoin и Musiccoin
Вот, что сказал сапорт, по майнингу:
Mon Nov 20, 3:33:01pm
UdavPiton:
Сейчас мощности пользователей майнят Pirl+Sia
А вообще, майнятся альткойны различные и обмениваются на битки. Если вы выводите в догекоинах то они конвертируются по текущему курсу

Стоимость: 1 MHS - 18$
Минимальная покупка:
1 KHS что составляет 0.018$

Минимальная сумма вывода + комса:
0.0005 BTC / 50 DOGE / 5 MUSIC
Комиссии на вывод:
Bitcoin 0.00015
Dogecoin 3
Musicoin 1
Выплаты в валюте Dogecoin автоматические.
Как толко наберется минималка в BTC или Musiccoin, появится кнопка вывода.
Кран: можно получать бонусы сразу на вывод. Для получения бонуса необходимо ввести капчу. Получать можно каждый час по 5-10 бонусов. Кран дает сразу в трех крипто-валютах, если по BTC и Musiccoin копейки, то в Doge намного веселее, чем в mmgp.space или cloud.mine..Имхо!

Реферальные: 12% от их инвестиций и 20% с крана

Мой депозит: -1000 doge
Покупка 60 Kh\s
https://live.blockcypher.com/doge/tx...5bd0ee1b380068
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: S71120-12165466.jpg Просмотров: 3 Размер: 165.5 Кб ID: 207487   Нажмите на изображение для увеличения Название: S71129-22401154.jpg Просмотров: 1 Размер: 174.9 Кб ID: 207488   Нажмите на изображение для увеличения Название: S71129-22402144.jpg Просмотров: 1 Размер: 224.0 Кб ID: 207489   Нажмите на изображение для увеличения Название: S71120-12410495.jpg Просмотров: 1 Размер: 188.9 Кб ID: 207490  
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

vk.com/cryptocloudmine
Vad1mkaT1000 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:42
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
doge кран - queenfaucet 0.3 doge 5 мин рюмашка Краны 1 18.11.2017 17:44
digi task - doge кран рюмашка Краны 2 18.09.2017 20:25
bitzer.com- Doge кран рюмашка Краны 10 27.08.2017 11:09
Кран DOGE-Faucet.com рюмашка Краны 21 05.07.2017 10:27
getdogecoin.ml/efaucet- DOge кран рюмашка Краны 1 24.05.2017 10:17

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар TheGOLDskull
investriogroup - investriogroup.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Relax-Commerce.net
От trustedhyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар shiburshunchik
Endlessbucks-endlessbucks.com
От shiburshunchik в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Стратегия - БАСКЕТБОЛ
От Сергей Елесин 1631060768 в разделе «Системы и стратегии»
Аватар Сергей Фоменко
Мысли в слух (ну типо стратегия) кефы буков стремятся к нолю
От Сергей Фоменко в разделе «Стратегии и прогнозы»
Аватара нет
СВЕЖАК grandbux.info
От lenkom в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
432,769
Тем
501,909
Сообщений
12,587,982

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram