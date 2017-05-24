Claimers одновременный майнинг DOGE BTC и Musiccoin + кран - Краны | MMGP

Регистрация: http://claimers.xyz/?r=226
О Проекте
Claimers - это настоящий облачный майнинг! Вы получаете деньги за аренду вычислительной мощности видеокарт! Просто зарегистрируйтесь, купите необходимое количество мощности и занимайтесь своими делами, пока деньги будут капать на Ваш счет.
Вы арендуете только реальные мощности.
В любой момент можно будет продать мощность системе (в разработке).
Начисления происходят от одного до десяти раз в сутки, в зависимости от поступления средств на кошелек от майнинга.
Вывести заработанные средства можно в любой валюте: Bitcoin, Dogecoin, Musiccoin (в случае продолжения майнинга валюты).
Чем больше Вы арендуете мощности тем больше будете получать монеток.
Приводи своих друзей и получай 12% от суммы их покупок.
Вы всегда можете посмотреть сколько мощности находится на продаже, графические карты активно докупаются и выставляются на продажу. Мы имеем хороших поставщиков, которые за короткий промежуток времени (2-3 дня) доставят к нам видеокарты, которые будут сразу подключены.
На данный момент представлена только та ферма, которая находится в аренде пользователями.
Давайте сотрудничать и всё будет хорошо
Для вывода заработанных средств необходима регистрация и вход в личный кабинет.
Старт: 29.10.2017г.
Майнинг:
Одновременно - BTC, Dogecoin и Musiccoin
Вот, что сказал сапорт, по майнингу:
Mon Nov 20, 3:33:01pm
UdavPiton:
Сейчас мощности пользователей майнят Pirl+Sia
А вообще, майнятся альткойны различные и обмениваются на битки. Если вы выводите в догекоинах то они конвертируются по текущему курсу
Стоимость: 1 MHS - 18$
Минимальная покупка:
1 KHS что составляет 0.018$
Минимальная сумма вывода + комса:
0.0005 BTC / 50 DOGE / 5 MUSIC
Комиссии на вывод:
Bitcoin 0.00015
Dogecoin 3
Musicoin 1
Выплаты в валюте Dogecoin автоматические.
Как толко наберется минималка в BTC или Musiccoin, появится кнопка вывода.
Кран: можно получать бонусы сразу на вывод. Для получения бонуса необходимо ввести капчу. Получать можно каждый час по 5-10 бонусов. Кран дает сразу в трех крипто-валютах, если по BTC и Musiccoin копейки, то в Doge намного веселее, чем в mmgp.space или cloud.mine..Имхо!
Реферальные: 12% от их инвестиций и 20% с крана
Мой депозит: -1000 doge
Покупка 60 Kh\s
https://live.blockcypher.com/doge/tx...5bd0ee1b380068