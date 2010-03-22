800 млн человек потеряют работу из-за роботов - Горячие новости | MMGP
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800 млн человек потеряют работу из-за роботов

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Старый Вчера, 23:41
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Марс-555
Инвестирую в: Фондовый рынок
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Сообщений: 573
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800 млн человек потеряют работу из-за роботов


Так в ближайшие 10 - 12 лет могут исчезнуть от 400-800 миллионов рабочих мест и все это может произойти из-за того, что внедрение роботов и различных автоматизированных линий сильно расшириться и такие выводы сделала компания МсКinsley после проведенных ее исследований.

Подобные данные можно приравнять к пятой части сегодняшней рабочей силе. Также было отмечено компанией, что под большой угрозой могут оказаться рабочие места не только в развитых, но и в развивающихся странах. Сложно себе представить что будет, когда каждый пятый будет сокращен с рабочего места.

Но обычно для каждой из стран это будут самые разные профессии и потому стоит скорее рассматривать подобные сокращения для каждой страны или региона в отдельности.

Все эти исследования компания проводила в 46 странах мира и по более чем восемьсот профессиям. И даже при замедлении развития робототехники число возможных сокращений будет все равно довольно значительным и примерно это 400 миллионов рабочих мест.

И очень интересная информация для тех, кто у нас на форуме пишет темы о новостях: так в Китае был создан робот-журналист и который пишет новости и всего лишь за одну секунду!!! Так чем мы будем заниматься?

По материалам: источник.
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