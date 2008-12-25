Акция с призовым фондом € 15 000 от ecoPayz - Новости платежных систем | MMGP
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Акция с призовым фондом € 15 000 от ecoPayz

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Старый Вчера, 23:32
#1
Любитель
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 13.07.2012
Сообщений: 172
Благодарностей: 35
УГ: 0
КП: 0.041
Акция с призовым фондом € 15 000 от ecoPayz

Объявлен розыгрыш € 15 000 от электронной платежной системы ecoPayz, который продлится с 27 ноября по 24 декабря текущего года включительно!

Для участия в акции нужно иметь полностью верифицированный аккаунт (при особых условиях за это можно получить сразу статус Gold) и достигнуть возраста 18 лет.

Бизнес-счета и мерчанты не смогут принять участие в данной акции.

Итак, при каждом пополнении вашего счета в системе ecoPayz на £ 50, $ 50 или € 50 в рамках проведения акции – вы сразу же получаете 1 билет на участие.

Всего будет проведено 4 этапа розыгрыша, а на последнем из них будут самые крупные выплаты.

Победители определяются случайным образом и выигранные средства будут зачислены на счет в течение 7 рабочих дней. В течение 5 дней с участниками, которые займут призовое место, свяжутся представители ecoPayz, чтобы удостовериться в правдивости данных аккаунта и его владельца.

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dimayegorov на форуме  
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