Акция с призовым фондом € 15 000 от ecoPayz - Новости платежных систем | MMGP

Объявлен розыгрыш € 15 000 от электронной платежной системы ecoPayz, который продлится с 27 ноября по 24 декабря текущего года включительно!
Для участия в акции нужно иметь полностью верифицированный аккаунт (при особых условиях за это можно получить сразу статус Gold) и достигнуть возраста 18 лет.
Бизнес-счета и мерчанты не смогут принять участие в данной акции.
Итак, при каждом пополнении вашего счета в системе ecoPayz на £ 50, $ 50 или € 50 в рамках проведения акции – вы сразу же получаете 1 билет на участие.
Всего будет проведено 4 этапа розыгрыша, а на последнем из них будут самые крупные выплаты.
Победители определяются случайным образом и выигранные средства будут зачислены на счет в течение 7 рабочих дней. В течение 5 дней с участниками, которые займут призовое место, свяжутся представители ecoPayz, чтобы удостовериться в правдивости данных аккаунта и его владельца.
Источник