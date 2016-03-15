[ICO] [BOUNTY] Reanimator - революция мира киноиндустрии 15.11.2017 - 15.12.2017 - ICO | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Набираем умных постеров. Оплата сдельная и нереально высокая.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 432,769 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

[ICO] [BOUNTY] Reanimator - революция мира киноиндустрии 15.11.2017 - 15.12.2017

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:42
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 23:03
#1
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 15.03.2016
Сообщений: 186
Благодарностей: 63
УГ: 0
КП: 0.271
подарки
[ICO] [BOUNTY] Reanimator - революция мира киноиндустрии 15.11.2017 - 15.12.2017
Pre-ICO: 30.10.17 - 05.11.17
ICO: 15.11.17 - 15.12.17



Кинокомпания ЛАМ из России, при помощи ICO, снимет научно-фантастический фильм РЕАНИМАТОР о чудодейственной сыворотке, изменяющей ДНК жителя нашей планеты. Режиссером кинокартины выступит узнаваемый в РФ и в Европе юный Руслан Магомадов, создателем сценария — Алан Клаудис.

Основная задача ICO REANIMATOR- создание оригинальной технологии CRYPTOMOVIE, основанную на блокчейне. CRYPTOMOVIE призвана обезопасить глобальных создателей от фальсификации по кассовым сборам всех кинофильмов. РЕАНИМАТОР будет пилотным планом для испытания CRYPTOMOVIE.



Сюжет кинофильма происходит около 2-х ребят: Данилы и Андрея. Младший брат — бездомный, не равнодушен к алкоголю и наркотикам,старший — благополучный биолог в институте столицы, образцовый отец. В последствии безжалостного убийства Данилы и его семьи неведомыми, Андрей приобретает в наследие таинственную сыворотку для изменения ДНК. Благодаря которой он сможет выйти на отпечаток убийц.

Начало съемок предполагается в марте 2018 года (США, РФ, Германия, Италия и Китай). На ключевые роли рассматриваются Стивен Сигал и Данила Козловский.

По бизнес-плану команда рассчитывает достичь планки 300% дохода инвесторов в конце 2018 года и 700% дохода в конце 2019 года.
Обладатели токенов REANIMATOR имеют право на оригинальный шанс-применить собственные токены в рамках кино. То есть-собственную роль в съёмках кинофильма, рекламу собственной продукции, 1-ые копии кино и многое другое.

Pre-ICO:

С 30 октября 2017 по 5 ноября 2017 были выставлены на продажу 2 миллиона монет REANIMATOR с дисконтом 80% по цене 0,2 USD.

Детали ICO:

Общее количество выпущенных (без права эмиссии) токенов:
10.000.000 токенов REANIMATOR (RNM)
Стартовая цена: 1 USD

Во избежание манипуляций с токенами на биржах и платформе Waves, все инвесторы получат свои токены в течение 7 дней после завершения ICO. После кинопроката в декабре 2018 хедж-фонд CRISSE начнёт выкуп монет REANIMATOR в диапазоне по цене 3 USD минимально и 10 USD максимально.

Распределение токенов:

55% - расходы бюджета фильма REANIMATOR
22 % - пост-продакшн фильма REANIMATOR
10% - маркетинг фильма REANIMATOR после пост-продакшн
9% - заработная плата команды ICO REANIMATOR
2% - баунти-программа ICO REANIMATOR
2 % - непредвиденные расходы



Баунти:

Проект REANIMATOR выделяет на Баунти кампанию 2% от общего числа токенов (это 200000 RNM).
Баунти Кампания будет работать с 30 октября по 15 декабря 2017 года. Вознаграждения будут выплачены в течение 7 дней после окончания продажи токенов RNM.

Самым активным 3 участникам Баунти программы будет выделен призовой фонд в размере 500 токенов REANIMATOR каждому сразу послезавершения ICO REANIMATOR 15 декабря 2017, в течение 7 дней.

Также после премьеры фильма РЕАНИМАТОР, в декабре 2018, трем самым активным участника Баунти-программы, будут вручены подарки:
1) Новый автомобиль DATSUN on-DO автомат,87 л.с.
2) Путевка на двоих на 7 дней в Турцию, г. Стамбул, отель 5 звёзд Hyatt Regency Istanbul Atakoy.
3) Последняя модель Iphone + Bluetooth-динамик

Подробная информация о баунти

Контакты:

Сайт
Whitepaper
Facebook
Twitter
Youtube
Telegram
Instagram
Vkontakte
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!
Stamil вне форума  
Ответить
Метки
ico, кино
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:42
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
[pre-ICO][BOUNTY] EMU Project - революция в сфере услуг 01-31.12.2017 kislov ICO 0 26.11.2017 22:13
[ICO] WaBi - решение проблемы подделок в Китае 07.11.2017-07.12.2017 [BOUNTY] Alcest ICO 1 16.10.2017 02:26
[PreICO]/[ICO] Gizer – одноранговая сеть для игрового мира 20.10.2017 [BOUNTY] Jeff Jeff ICO 0 28.09.2017 08:42
[ICO][BOUNTY] Solomonex - Solomon Exchange 28 августа 2017 - 28 сентября 2017 veranika55 Завершенные и отмененные ICO 1 10.09.2017 14:28

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар BigBoi
Успешные предприниматели и политики, которые не любят рано вставать
От BigBoi в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Анна Чернобай
У крупнейшей в Японии биткоин-биржи новые инвесторы
От Анна Чернобай в разделе «Bitcoin»
Аватар sersaid
gaincenter - www.gaincenter.com
От sersaid в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Ежедневные торговые сигналы от профессиональных трейдеров
От forex-cup в разделе «Торговые стратегии»
Аватар zarad0
life-queue.com - life-queue
От zarad0 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Flite
razzleton.com - рефбек 100% на все вклады
От Flite в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
.     
Пользователей
432,769
Тем
501,909
Сообщений
12,587,982

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram