[ICO] [BOUNTY] Reanimator - революция мира киноиндустрии 15.11.2017 - 15.12.2017 - ICO | MMGP

Pre-ICO:
30.10.17 - 05.11.17
ICO:
15.11.17 - 15.12.17
Кинокомпания ЛАМ из России, при помощи ICO, снимет научно-фантастический фильм РЕАНИМАТОР о чудодейственной сыворотке, изменяющей ДНК жителя нашей планеты. Режиссером кинокартины выступит узнаваемый в РФ и в Европе юный Руслан Магомадов, создателем сценария — Алан Клаудис.
Основная задача ICO REANIMATOR- создание оригинальной технологии CRYPTOMOVIE, основанную на блокчейне. CRYPTOMOVIE призвана обезопасить глобальных создателей от фальсификации по кассовым сборам всех кинофильмов. РЕАНИМАТОР будет пилотным планом для испытания CRYPTOMOVIE.
Сюжет кинофильма происходит около 2-х ребят: Данилы и Андрея. Младший брат — бездомный, не равнодушен к алкоголю и наркотикам,старший — благополучный биолог в институте столицы, образцовый отец. В последствии безжалостного убийства Данилы и его семьи неведомыми, Андрей приобретает в наследие таинственную сыворотку для изменения ДНК. Благодаря которой он сможет выйти на отпечаток убийц.
Начало съемок предполагается в марте 2018 года (США, РФ, Германия, Италия и Китай). На ключевые роли рассматриваются Стивен Сигал и Данила Козловский.
По бизнес-плану команда рассчитывает достичь планки 300% дохода инвесторов в конце 2018 года и 700% дохода в конце 2019 года.
Обладатели токенов REANIMATOR имеют право на оригинальный шанс-применить собственные токены в рамках кино. То есть-собственную роль в съёмках кинофильма, рекламу собственной продукции, 1-ые копии кино и многое другое.
Pre-ICO:
С 30 октября 2017 по 5 ноября 2017 были выставлены на продажу 2 миллиона монет REANIMATOR с дисконтом 80% по цене 0,2 USD.
Детали ICO:
Общее количество выпущенных (без права эмиссии) токенов:
10.000.000 токенов REANIMATOR (RNM)
Стартовая цена: 1 USD
Во избежание манипуляций с токенами на биржах и платформе Waves, все инвесторы получат свои токены в течение 7 дней после завершения ICO. После кинопроката в декабре 2018 хедж-фонд CRISSE начнёт выкуп монет REANIMATOR в диапазоне по цене 3 USD минимально и 10 USD максимально.
Распределение токенов:
55% - расходы бюджета фильма REANIMATOR
22 % - пост-продакшн фильма REANIMATOR
10% - маркетинг фильма REANIMATOR после пост-продакшн
9% - заработная плата команды ICO REANIMATOR
2% - баунти-программа ICO REANIMATOR
2 % - непредвиденные расходы
Баунти:
Проект REANIMATOR выделяет на Баунти кампанию 2% от общего числа токенов (это 200000 RNM).
Баунти Кампания будет работать с 30 октября по 15 декабря 2017 года. Вознаграждения будут выплачены в течение 7 дней после окончания продажи токенов RNM.
Самым активным 3 участникам Баунти программы будет выделен призовой фонд в размере 500 токенов REANIMATOR каждому сразу послезавершения ICO REANIMATOR 15 декабря 2017, в течение 7 дней.
Также после премьеры фильма РЕАНИМАТОР, в декабре 2018, трем самым активным участника Баунти-программы, будут вручены подарки:
1) Новый автомобиль DATSUN on-DO автомат,87 л.с.
2) Путевка на двоих на 7 дней в Турцию, г. Стамбул, отель 5 звёзд Hyatt Regency Istanbul Atakoy.
3) Последняя модель Iphone + Bluetooth-динамик
Подробная информация о баунти
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