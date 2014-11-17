Bitcoin Cash снова планирует увеличить размер блока - Горячие новости криптовалют | MMGP

Разработчики Bitcoin Cash огласили «предварительные» планы об увеличении размера блока криптовалюты в следующем году.
Эти данные получены из информации предварительной дорожной карты на 6-12 месяцев, выпущенной вчера основной командой разработчиков Bitcoin ABC. В дорожной карте, в частности, указаны два хардфорка, запланированные на май и ноябрь 2018 года.
В сообщении говорится: «Мы хотим сделать Bitcoin Cash более надежным, более масштабируемым, с низкими комиссионными и готовым к быстрому росту. Он должен «просто работать», без осложнений или проблем. Он должен быть готов к глобальному внедрению многими пользователями и обеспечить прочную основу, на которую могут положиться компании».
Сторонники Bitcoin Cash полагают, что увеличение размера блока является ключом к достижению этого, поскольку теоретически комиссии будут расти не так быстро при увеличении размера блока.
Также в дорожной карте разработчики излагают другие возможные функции, такие как восстановление старых правил, которые были дезактивированы в коде.
Однако дорожная карта может изменяться по мере того, как в ней принимает участие сообщество. Bitcoin ABC - это только одна из нескольких реализаций программного обеспечения для Bitcoin Cash.
Группа не планирует выпускать официальное заявление до февраля 2018 года.
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Перевод специально для MMGP.ru