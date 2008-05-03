Биткойн пробивает психологическую отметку $10 000 - Новости криптовалют | MMGP
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Биткойн пробивает психологическую отметку $10 000

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Биткойн пробивает психологическую отметку $10 000
На этой неделе как биткойн, так и litecoin продолжили ралли. Биткойн сегодня пробил психологическую отметку $10 000, а пара LTC/USD поднялась выше новых абсолютных максимумов.

Курс Биткойна пробил отметку $10 000

Сегодня цены на биткойн достигли отметки 10 720 долларов США, пробив психологический уровень $10 000. На момент написания данного обзора криптовалюта котируется чуть ниже абсолютного максимума по цене $10 660 за монету.


Естественно, режим ралли все еще в силе. Чтобы его завершить, медведям придется подтолкнуть BTC/USD к уровню локального минимума $7 769. Поддержку выше можно найти у отметок 7 887 и 8 369 долларов. Более слабыми уровнями поддержки являются круглые фигуры $8 000 и $9 000. Для начала нового нисходящего тренда необходим пробой ниже локального минимума $5 426. Ниже находится сильная поддержка на уровне круглой фигуры $5 000.
Учитывая, что биткойн достиг рекордного максимума, уровней сопротивления выше текущих цен не наблюдается. Сложно сказать, на какой отметке цены могут остановиться или взять паузу, т.к. уровень $10 000 был с легкостью пробит. Такие круглые фигуры как $10 500, $11 000 и т. д. могут выступить в качестве сопротивления, по крайней мере, пока. На более долгосрочных графиках (недельных и месячных) биткойн по-прежнему выглядит по-бычьи.

Подробнее читаем тут: https://blog.fxopen.ru/bitkojn-probivaet-10000/
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