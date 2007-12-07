Брокеры всерьез испугались криптовалютных рисков - Новости и слухи рынка форекс | MMGP

Непрекращающееся восхождение биткоина начинает тревожить некоторых брокеров, предлагающих услуги по торговле CFD на криптовалюты. Так, компания IG Group поделилась с FT своим рецептом ограничения сопряженных с криптопространством рисков.
Брокер начал предлагать услуги по торговле CFD на биткоины в 2013 году и до недавнего времени не сталкивался с проблемами в этом направлении своего бизнеса, но текущие уровни рисков заставили компанию ощущать некий дискомфорт.
CEO IG Group Питер Хетерингтон прокомменировал ситуацию:
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«У нас установлены строгие лимиты на внутреннее хеджирование по определенным экзотическим продуктам – в частности, криптовалютам – для определения уровня рисков и их избегания. По приближении этих лимитов мы просто прекращаем принимать новые позиции»
При этом в IG подчеркивают, что клиенты всегда могут закрыть свои позиции. Внутренние ограничения, которые устанавливает брокер по биткоину, достигают десятков миллионов фунтов стерлингов.
Криптовалютные риски сильно недооценены
На волне спроса со стороны клиентов брокерам приходится брать на себя все больше рисков, что создает угрозу повторения кризиса в стиле ШНБ, если что-то пойдет не так.
За несколько месяцев до того, как швейцарский ЦБ отменил привязку евро к франку
, обвалив рынки, Saxo Bank одним из первых поднял сигнал тревоги и принял соответствующие меры, а за ним последовал GAIN Capital. И хотя это не оградило датскую компанию от убытков, представьте, какие последствия могли ее ждать, если бы она не снизила свои риски.
Еще одна компания, которая решила не сидеть на месте — Plus500. Брокер ввел 175%-ную годовую процентную ставку по CFD!!
на криптовалюты. Такой высокий уровень ставки отбивает у клиентов желание оставаться в позициях на длительный срок.
Причем риски для брокеров уже успели проявиться ранее в этом месяце, когда наблюдался резкий всплеск покупок биткоин-кэша.
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«Валютные и CFD-брокеры столкнулись с серьезными проблемами в управлении рисками, сопряженными с виртуальными валютами. Это стало очевидно во время недавнего ралли биткоин-кэша, которое подтвердило чрезвычайно волатильную природу цифровых активов. Чем раньше появятся альтернативные и поддерживающие площадки для снижения рисков, тем больше будет возможностей для развития этого класса активов. В противном случае брокеры будут продолжать играть с огнем»
пояснил один из участников форума CFD Compliance Forum в Лондоне.
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