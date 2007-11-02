Вопрос по эфиру - Ethereum | MMGP
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Вопрос по эфиру

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Старый Сегодня, 16:46
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Дублин
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.01.2017
Сообщений: 281
Благодарностей: 16
УГ: 42
КП: 0.000
Вопрос по эфиру
https://etherscan.io/tx/0xe1ea0f14dc...acea5d0fed6cd9 эта транзакция прошла? или? на кошельке эфира пусто, кто знает?
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